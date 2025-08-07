«The Holiday» : de quoi la série adaptée du film culte parlera-t-elle ?

Le film culte «The Holiday» de Nancy Meyers va devenir une série sur Apple TV+. Découvrez de quoi parlera cette adaptation.

Apple TV+ prépare une adaptation en série de «The Holiday», la comédie romantique de 2006, avec Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law et Jack Black, a récement annoncé Deadline.

Le média a indiqué que Nancy Meyers, la réalisatrice du film original, ne devrait pas être impliquée dans le projet. Cette dernière a d’ailleurs réagi quelques heures après la publication de l'article annonçant le projet, en faisant part de sa surprise : «Une nouvelle pour moi», a-t-elle écrit dans une story Instagram. «Imaginez ma surprise lorsque j'ai ouvert Instagram et que j'ai découvert cette publication pour la première fois.»

Reprise du scénario du film

L’adaptation en série sera cette fois écrite et produite par Krissie Ducker («Sweetpea») et reprendra le scénario du film avec de nouveaux personnages, a fait savoir Deadline.

Elle conservera ainsi «le cadre du film sur une Américaine célibataire et une Britannique célibataire vivant des vies très différentes qui échangent leurs maisons pour les vacances et trouvent l'amour dans le processus».

Le casting n’a pas encore été dévoilé. Des actrices connues sont actuellement recherchées pour les rôles principaux, croit savoir Deadline, qui ne précise pas si les acteurs du film feront ou pas des apparitions. La date de diffusion sur Apple TV+ n’a elle non plus pas encore été révélée.

Le film de 2006, qu’il est notamment possible de voir ou revoir ici, raconte l'histoire d'Amanda (Cameron Diaz), propriétaire d'une société de création de bandes-annonces de films à Los Angeles, et d'Iris, chroniqueuse londonienne, qui échangent leurs maisons sur un coup de tête après avoir chacune vécu un chagrin d'amour. Les deux jeunes femmes vont de nouveau connaître les élans du coeur, Amanda en faisant la rencontre du frère d'Iris (Jude Law), et Iris celle d'un associé d'Amanda, un compositeur de musique de film (Jack Black).