«Kaamelott» : le casting du second volet dévoilé, un personnage manque à l'appel

Après en avoir révélé l'affiche, Alexandre Astier a dévoilé le casting du second volet de «Kaamelott», avec une absence de taille. Mais que les fans se rassurent, la table ronde sera presque au complet pour cette suite en deux parties, dont les dates de sorties ont été officiellement confirmées.

Un coup d'épée dans le lac ? Certainement pas pour Alexandre Astier. Au manettes de la saga «Kaamelott», le second volet retire peu à peu son armure pour laisser entrevoir de nombreuses surprises qui vont ravir les fans. Un projet d'envergure au casting enfin dévoilé, mais une absence se fait remarquer.

Si la liste des comédiens ayant rejoint la distribution du second volet est longue comme le bras, un nom manque à l'appel, et ce n'est pas le fruit d'un tour de magie de Merlin l'Enchanteur, interprété par Jacques Chambon, qui l'aurait fait disparaître.

Perceval le Gallois aux abonnés absents

Si Alexandre Astier revêt sa couronne de roi Arthur pour ce diptyque attendu en salles à l'automne prochain, son partenaire dans la quête du Graal, Perceval le Gallois, ne figure pas dans les noms des personnalités présentes dans la suite des aventures des (pas si) preux chevaliers. Interprété par Franck Pitiot, devenu depuis l'un des piliers de la série puisque présent depuis le premier épisode, l'acteur n'aurait pas souhaité participer au tournage du second volet, mais les raisons de son refus n'ont pas été communiquées. Il aura néanmoins contribué au ressort comique de la saga, son côté naïf et ignorant masqué par son célèbre «C'est pas faux».

Une absence aussitôt comblée par l'apparition d'un personnage très proche d'Alexandre Astier, et qui n'est autre que son demi-frère, Simon, dans le rôle d'Yvain. L'autoproclamé «Chevalier au Lion», qui n'était pas présent dans le premier volet, fait donc son grand retour. Une véritable affaire de famille puisque Lionnel Astier, père d'Alexandre et de Simon, se pare à nouveau de sa fourrure pour interpréter Léodogan de Carmélide, gardien de la table ronde. Ethan, James, Ariane et Jeanne, les enfants d'Alexandre Astier, prendront également part au projet dans les rôles respectifs de Lucan, Trévor, Mehben et Meghan.

On prend les mêmes et on recommence ?

Parmi les incompétents personnages imaginés par le réalisateur, les fans de la légende arthurienne tournée en dérision seront ravis de retrouver Alain Chabat en Duc d'Aquitaine, Audrey Fleurot en Dame du Lac mais aussi Guillaume Gallienne en Alzagar et Clovis Cornillac en Quarto. Mais la fine équipe à la quête du Graal s'agrandit, avec de nouveaux visages bien connus du monde de l'humour, à l'image de Franck Dubosc dans le costume d'Alfarn, Haroun en Casparzh, Thomas VDB en Goffanan et Redouane Bougheraba dans le rôle de Silas.

«Le deuxième volet de Kaamelott est le chapitre où Arthur envoie ses chevaliers - vétérans ou novices, compagnons de longue date ou recrues de l’année - à l’Aventure. Il s’agit donc d’un nombre colossal de personnages, regroupés en équipes, qui quittent la Table Ronde pour aller prouver leur valeur et leur courage aux quatre coins du monde», a partagé Alexandre Astier dans un communiqué de presse.

Un second volet plus long que son prédécesseur, puisqu'il sera divisé en deux parties, dont les dates de sortie ont été dévoilées. La première débarquera en salles le 22 octobre prochain, tandis que son épilogue sera à savourer dès le 11 novembre 2026. Il faudra donc s'armer d'un peu de patience pour le dénouement des aventures du roi Arthur.