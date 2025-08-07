L'écrivain Richard Russo ne reconnaît pas la voix d'Oprah Winfrey et vit un moment de solitude (VIDEO)

Contacté par Oprah Winfrey pour venir parler de son livre «Le pont des soupirs» dans le célèbre podcast «Oprah’s Book Club», l’écrivain Richard Russo a vécu un moment de solitude quand il a été contacté par l’animatrice américaine, qu’il n’a pas reconnu tout de suite.

Un moment très amusant. Considérée comme une des célébrités les plus connues à travers le monde, Oprah Winfrey s’est récemment filmée au moment d’appeler l’écrivain Richard Russo pour l’inviter à venir parler de son livre «Le pont des soupirs» (ed. La table ronde), dans le podcast «Oprah’s Book Club».

Si elle prend bien la peine de se présenter au début de l’appel, l’auteur n’a manifestement pas saisi l’identité de la personne qui le contactait.

Alors qu’Oprah Winfrey lui expliquait avoir adoré son roman, et qu’elle souhaitait le convier à venir en parler avec elle et ses convives au micro de son émission suivie par des millions d’auditeurs, Richard Russo – dont le livre a été publié en 2007 et est un best-seller – n’a pas manqué de remercier son interlocutrice pour ses compliments à propos de son œuvre. «Écoutez, c’est formidable ! À chaque fois qu’une personne me complimente à propos de ce livre, ce qui n’arrive pas souvent, je suis toujours ravi de l’entendre», s’est-il exclamé.

À la fin de l’échange téléphonique, Richard Russo, reconnaissant de cet appel, a toutefois demandé la confirmation de l’identité de la personne qui était au bout du fil. «Je n’ai pas saisi votre nom», lance-t-il. Oprah Winfrey, qui s’est demandée si elle avait bien pensé à se présenter au début de l’appel, lui a confirmé son nom. Avant qu’un silence ne s’installe. «Oprah ?», lance Richard Russo, comprenant qu’il discute depuis tout ce temps avec une des personnes les plus influentes sur Terre. «Je suis tellement embarrassé», fini-t-il par lancé, avant d’être immédiatement rassuré par une Oprah Winfrey hilare. «Ne le soyez pas !», a-t-elle répondu. «J’ai vraiment hâte», a continué l’auteur qui a passé un délicieux moment dans l’émission qui vient d’être mise en ligne.