Spider-Man : un nouveau film d'animation en préparation

Un spin-off du film d'animation à succès «Spider-Verse», dénommé «Spider-Punk», est en développement avec Daniel Kaluuya.

Le Spider-Verse s'étend à nouveau. Un long métrage d'animation spin-off, «Spider-Punk» des co-scénaristes Daniel Kaluuya et Ajon Singh («Primetime»), est en préparation, a fait savoir Deadline.

Le média dit supposer que Daniel Kaluuya («Get Out», «Skins», «Black Mirror») y reprendra le rôle de Spider-Punk, à qui il prêtait sa voix dans «Spider-Man : Across the Spider-Verse» ( 2023) et qu'il reprendra dans le prochain «Spider-Man : Beyond the Spider-Verse».

Créé par le scénariste Dan Slott et l'artiste Olivier Coipel, et apparu pour la première fois lors d'un crossover du Spider-Verse en 2015, Spider-Punk (alias Hobie Brown) réside sur la Terre 138 et est une version punk-rock de Spider-Man, plus anarchiste et contestataire que la version de Peter Parker. La date de sortie au cinéma est encore inconnue.

Les deux premiers films ont fait un carton

Sorti en 2018, «Spider-Man : New Generation» avait rapporté 384 millions de dollars dans le monde - en plus de remporter l'Oscar du meilleur long métrage d'animation.

Sorti en 2023, «Across the Spider-Verse», le deuxième volet, continuait de relater les aventures de Spider-Man dans le multivers et a accumulé plus de 690 millions de dollars au box office mondial.

Quant à « Spider-Man : Beyond the Spider-Verse», le troisième volet de la trilogie, pour l’heure il n’est pas prévu qu’il sorte sur grand écran avant le 23 juin 2027.

L'histoire reprendra après le suspense de la fin de «Across the Spider-Verse», avec le protagoniste Miles Morales (le Spider-Man principal de cet univers) dans le rôle d'un fugitif en fuite qui tente de sauver sa famille d'un danger imminent.