"Je fais un test de grossesse" : Lena Situations se confie sur une possible grossesse

L'influenceuse star Lena Mahfouf s'est confiée dans une de ses dernières vidéos concernant une possible grossesse. Elle a avoué avoir passé un test de grossesse dernièrement, après avoir remarqué un gonflement de son ventre.

Une petit frayeur. Ces dernières années, Lena Mahfouf, plus connue sous le pseudonyme Lena Situations, s'est imposée comme l'une des influenceuses les plus importantes du paysage médiatique français. Que ce soit sur les réseaux sociaux, avec la sortie de livres ou encore avec sa marque de vêtements «Hôtel Mahfouf», la créatrice de contenu suivie par plus de trois millions de personnes sur Youtube crée très souvent la sensation sur la toile.

Lena Mahfouf a fait de nouveau parler d'elle à la suite d'une révélation partagée dans une vidéo postée sur sa chaîne Youtube. L'un des concepts phares de l'influenceuse se nomme les «vlogs d'août», lors desquels la jeune femme de 28 ans partage à ses abonnés toutes ses aventures du mois d'août avec une vidéo postée tous les jours. Dans celle datée 6 août, Lena a livré une anecdote intime à sa communauté sur une possible grossesse lors de ses dernières vacances au Mexique.

«soit une allergie au gluten, soit je suis enceinte»

Accompagnée de son compagnon et d'amis, l'influenceuse confie avoir fait un test de grossesse après avoir remarqué un gonflement de son ventre : «Imaginez, on est au Mexique, on kiffe notre vie et à la fin de la journée, je passe devant un miroir et je me dis que je suis énorme. Solène me dit que je fais soit une allergie au gluten, soit je suis enceinte. À 1 heure du matin, je fais un test de grossesse», a-t-elle expliqué : «J'ai bu deux litres d'eau et pendant ce temps-là, Seb était sur le canapé en train de fumer. Finalement, le test de grossesse était négatif.»

En couple depuis de nombreuses années avec le créateur de contenu Seb La Frite, Lena Situations devrait dévoiler de nouvelles anecdotes sur sa vie dans son second ouvrage, intitulée «Encore mieux», dont la sortie est prévue pour le 31 août. Son premier livre, «Toujours plus, + = +», paru en 2020, s'était écoulé à plus d'un million d'exemplaires, tous formats confondus.