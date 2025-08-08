«Je me suis réveillé à l'hôpital sans savoir ce qui s'était passé» : Eminem se confie sur son overdose dans son documentaire «Stans»

Âgé de 52 ans, le rappeur star Eminem vient tout juste de sortir «Stans», un film documentaire autobiographique. L'artiste est notamment revenu sur une période sombre de sa vie qui l'avait amené à faire une overdose.

Star planétaire, Eminem revient sur le devant de la scène avec la sortie d'un film documentaire retraçant sa vie d'artiste et sa relation avec ses fans. Dans «Stans», le rappeur n'élude aucun sujet, il revient notamment sur une période délicate de sa vie, lors de laquelle une addiction aux médicaments l'avait amené à faire une overdose.

À la fin des années 1990, Eminem, de son vrai nom Marshall Mathers, devient dépendant à de nombreux médicaments dont la Vicodin, le Valium, l'Ambien et le Xanax. Une addiction qui va suivre l'artiste durant de nombreuses années, jusqu'à l'overdose fin 2007.

«Je suis entré dans ce cercle vicieux : "Je suis déprimé, j'ai besoin de plus de médicaments"», a déclaré Eminem dans le document, selon EOnline. «Puis la tolérance devient si forte qu'on finit par faire une overdose. Je me suis réveillé à l'hôpital sans savoir ce qui s'était passé. Je me suis réveillé à l'hôpital avec des tubes et tout ça, et je ne pouvais pas me lever, alors que je voulais bouger.»



sobre depuis 17 ans

Une addiction qui l'empêchera également d'élever sa fille. Dans son film, Eminem partage une triste anecdote qui lui a permis de trouver la motivation pour se défaire de son addiction. En effet, il avait raté la fête d'anniversaire de sa fille Hailie Jade à cause de sa dépendance. Une absence qui va déclencher quelque chose chez Eminem : «J'ai pleuré parce que je me disais : "Oh mon Dieu, j'ai raté ça". Je n'arrêtais pas de me dire : "Tu veux rater ça encore une fois ? Tu veux tout rater ? Si tu ne peux pas le faire pour toi, espèce de connard, fais-le au moins pour eux"», a-t-il confié. Il s'est alors promis de ne plus «jamais faire ça».

S'ensuit alors le long chemin du sevrage. Une période compliquée lors de laquelle Eminem à du réapprendre jusqu'aux choses les plus basiques de la vie : «J'ai dû réapprendre à marcher, à parler et à rapper à nouveau».

Sobre depuis 17 ans, Eminem est fier du chemin parcouru et considère que sa capacité à laisser sa dépendance derrière lui l'a renforcé : «Ça a eu un effet. Ça a éclairé ma vie. J'ai réalisé que je n'avais plus honte de la sobriété. J'ai commencé à la considérer comme un super-pouvoir et j'étais fier d'avoir réussi à arrêter».