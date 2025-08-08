Michael Bay abandonne le projet de film d'action «Fast and Loose» avec Will Smith

En désaccord artistique avec Will Smith, Michael Bay quitte le projet Fast and Loose. Netflix cherche désormais un nouveau réalisateur pour maintenir un tournage prévu en octobre.

Le projet Fast and Loose connaît un nouveau rebondissement. Annoncé par Netflix comme une production ambitieuse mêlant action et comédie, le film devait marquer les retrouvailles entre Michael Bay et Will Smith, presque trente ans après Bad Boys.

Mais mercredi, Deadline a révélé que les deux hommes n’avaient pas réussi à accorder leurs visions. Michael Bay souhaitait privilégier l’action, Will Smith penchait pour un ton plus comique. Résultat : le réalisateur quitte le navire deux mois avant le début du tournage.

Un pitch explosif mêlant mémoire perdue et double vie

Dans ce thriller musclé, Will Smith doit incarner un homme qui se réveille à Tijuana sans aucun souvenir de son passé. En enquêtant sur sa propre identité, il découvre qu’il a vécu deux vies parallèles, celle d’un baron de la drogue et celle d’un agent infiltré de la CIA.

Le scénario, signé par Jon et Erich Hoeber, Chris Bremner et Eric Pearson, promet un mélange d’action, d’humour et de rebondissements.

Le départ de Michael Bay ne remet pas en cause le calendrier. Netflix entend bien commencer le tournage en octobre et cherche activement un nouveau réalisateur pour reprendre les rênes du projet.

Michael Bay va se tourner vers d’autres projets

Michael Bay ne manque pas de travail. Il est actuellement en discussions avec Paramount pour revenir sur la franchise Transformers, après avoir dirigé les cinq premiers volets.

Il développe également OutRun, une adaptation, prévue en 2028, du célèbre jeu vidéo d'arcade pour Universal, avec la participation de Sydney Sweeney. Jayson Rothwell en signera le scénario, au côté de Michael Bay.

Le projet Fast and Loose devait symboliser les retrouvailles entre Michael Bay et Will Smith, dont la collaboration sur Bad Boys en 1995 avait lancé leur carrière respective à Hollywood.