Théâtre : ces 3 pièces du festival off d’Avignon à voir à Paris à la rentrée 2025

Le festival d’Avignon 2025 a encore été riche en pépites sur les planches, mais pour ceux qui n’auraient pas pu en profiter, il y a quelques pièces programmées pour la rentrée à Paris.

Juillet à la Cité des Papes, c'est la vitrine du spectacle vivant pour les programmateurs des théâtres parisiens. Parmi les plus de 1.700 pièces qui se sont jouées pendant trois semaines, voici trois que nous avons vues et qui valent le coup d’œil.

Les enfants du diable

2009, à Bucarest, un frère et une soeur se retrouvent après la perte de leur cadette handicapée. Cette fratrie, séparée depuis vingt ans, a vécu les pires horreurs sous le régime des Ceaucescu, où les enfants étaient envoyés en orphelinats et foyers pour y pourrir.

C'est un duo prenant qu'interprètent Clémence Baron et Antoine Cafaro. Dans un décor de Bucarest vieillissant, Niki et Veronica nous emportent dans l'histoire déchirante de la Roumanie des années19 90. On ne sort pas indemne de cette pièce aussi bien émouvante qu'historique. Le texte assimilé à un jeu de lumière parlant, relate avec justesse l'injustice des Enfants du Diable.

Au Studio Hebertot en novembre

L’histoire de la musique en 70 minutes

Il est musicien, compositeur et maintenant comédien. Julien Joubert apprend à son public l'histoire de la musique dans les grandes lignes. Un seul en scène où il allie exercice, explications, et humour.

Loin d'être un cours barbant et pédagogique, Julien Joubert nous fait aimer le retour en classe avec sa capacité à rendre simple ce qui est technique. On en apprend forcément et on repart avec des références musicales nouvelles.

Au théâtre Montmartre Galabru dès le 11 septembre.

Toutes les autres

Dans une société où l'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap reste tabou, Elise Noiraud met en scène le texte de Clotilde Cavaroc. Clémence a perdu l'usage de ses jambes et fait appel à Antoine, un infirmier formé en Suisse à cette pratique.

La limite est fine entre la prostitution et l'accompagnement sexuel car le bénéficiaire paye pour avoir une vie sexuelle sans sentiment. C'est cette fragile frontière qu'interprètent parfaitement Stéphane Hausauer et Kimiko Kitamura. Leur histoire émouvante se joue dans un dilemme entre vie privée et vie professionnelle. Légal ou pas, c'est une question de société.

Au Théâtre de Belleville le 5 octobre.