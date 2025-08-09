Une actrice de Desperate Housewives crée le buzz en s'affichant sans maquillage

Teri Hatcher, actrice star de la série culte Desperate Housewives, s'est fièrement affichée sans maquillage, invitant même ses fans à «zoomer» sur son visage. À 60 ans, l'actrice s'assume pleinement.

«N'hésitez pas à zoomer», a écrit Teri Hatcher sous l'une de ses publications Instagram postées cette semaine où elle apparaît au naturel, sans maquillage, pendant la «golden hour» (l'heure précédent le coucher du soleil, où celui-ci offre souvent de jolis profils pour les photographies), d'abord face, puis dos au soleil.

«J'ai mis mon visage nu pour la première fois en 2010 - tout le monde m'a dit que j'étais folle, mais 15 ans plus tard, je suis toujours là, toujours en train de dire que c'est normal d'être vraie», a écrit la femme de 60 ans que le grand public a redécouvert dans la série Desperate Housewives comme étant Susan Mayer, un personnage controversé, adoré ou détesté. Certains soulignaient sa gentillesse, quand d'autres la jugeaient égoïste.

Cette publication est l'une des plus likées de son profil, et a suscité de vives réactions, notamment auprès de la gente féminine, qui souligne son courage de s'afficher ainsi, dans une génération où le superficiel a tendance à prendre le dessus. Mais l'actrice n'a jamais changé son fusil d'épaule. Il y a quinze ans déjà, elle prônait le «no filter» (sans filtre) sur ses publications. «Oh, regardez, je peux lever les sourcils et des rides apparaissent sur mon front», avait-elle un jour ironisé.