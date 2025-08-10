Rentrée littéraire 2025 : voici les romans les plus attendus

Dense et prometteuse, la rentrée littéraire d’automne est traversée par un thème récurrent : celui du passé, des racines, de la mémoire et des héritages familiaux. Tour d’horizon des ouvrages qui suscitent déjà l’impatience des lecteurs.

«Finistère», d'Anne Berest

©Albin Michel

Une nouvelle plongée dans son passé. En 2021, Anne Berest a fait parler d’elle avec «La carte postale», un récit poignant de 500 pages sur ses origines juives, où elle donne vie à ses ancêtres maternels en retraçant un siècle d’histoire. Avec son nouveau livre, intitulé «Finistère», elle approfondit l’exploration de son arbre généalogique en s’intéressant cette fois à sa lignée paternelle, sa branche bretonne, entre mémoire intime et fresque historique.

«Finistère», Anne Berest, éd. Albin Michel, 23,90 €.

«Le livre de Kells», de Sorj Chalandon

©Grasset

L’âge de l’engagement. Dans «Le livre de Kells», titre faisant référence à un manuscrit médiéval enluminé contenant les quatre évangiles, Sorj Chalandon relate un moment fondateur de sa jeunesse : son arrivée à Paris, seul, à l’âge de 17 ans. Alors qu’il fait face à la précarité, à la rue et au froid, il est secouru par des hommes et des femmes solidaires, qui le réconcilie avec la vie et lui font découvrir le militantisme. Pour faire de ce récit intime un roman, l'auteur a pris la liberté de modifier des noms, la temporalité et de réinventer certains faits.

«Le livre de Kells», Sorj Chalandon, éd. Grasset, 384 pages, 23 €.

«Kolkhoze», d'Emmanuel Carrère

©POL

Une saga familiale et historique. Cinq ans après «Yoga», sur sa pratique de la méditation et sa terrible dépression, Emmanuel Carrère revient avec «Kolkhoze». À travers quatre générations, l’auteur retrace la trajectoire hors norme de sa famille, entre la Russie et la France, jusqu’à la guerre en Ukraine. Souvenirs, secrets enfouis, amour filial, rebondissements et considérations géopolitiques, composent ce texte de 560 pages, où l’intime rejoint l’universel.

«Kolkhoze», Emmanuel Carrère, éd. P.O.L, 500 pages, 24 €.

«Aimer», de Sarah Chiche

©Julliard

Une seconde chance. Dans «Aimer», Sarah Chiche explore la possibilité d’aimer à nouveau malgré les blessures et les fantômes du passé. Quarante ans après leur rencontre au bord du lac Léman, Margaux et Alexis se retrouvent. Elle est célibataire et écrivaine, lui ancien consultant impliqué dans un scandale pharmaceutique. Le temps a passé, mais n'a rien effacé. Leurs retrouvailles ravivent un amour resté intact. De la Suisse des années 1980 à l’Amérique contemporaine, cet ouvrage, le sixième de la romancière et psychologue, dessine «une fresque éblouissante sur ces instants où tout peut encore basculer».

«Aimer», Sarah Chiche, éd. Julliard, 384 pages, 22,50 €.

«Tant mieux», d'Amélie Nothomb

©Albin Michel

Encore cette année, la rentrée littéraire rime avec Amélie Nothomb. Pour la toute première fois, la prolifique écrivaine sort un ouvrage intime qui évoque Adrienne, sa mère, et le lien unique et singulier qui l'unissait à elle. Elle est décédée l'an passé, le 11 février 2024, mais jusqu'à ce livre, la dame au chapeau noir n'a jamais été capable de le dire. C'était au-delà de ses forces. Amélie Nothomb a finalement trouvé le courage d'en parler dans «Tant mieux», un live baptisé ainsi car tout le monde appelait sa maman «madame tant mieux».

«Tant mieux», Amélie Nothomb, éd. Albin Michel, 216 pages, 19,90 €.

«Ils appellent ça l'amour», de Chloé Delaume

©Seuil

L'écrivaine Chloé Delaume, qui explore l'histoire de la femme et du féminisme depuis plus de vingt ans, publie «Ils appellent ça l'amour», un ouvrage qui met en lumière l'emprise psychologique dans les violences conjugales. Son roman suit Clotilde, une jeune femme qui, entourée de ses amies, revient vingt ans plus tard dans la ville où elle a vécu une relation toxique avec un certain «Monsieur», qui l'a réduite au statut d'objet. Mais ni Adélaïde, ni Judith, ni Bérangère, ni Hermeline ne connaissent son histoire. Vingt ans plus tard, Clotilde ne parvient toujours pas à s’affranchir de ce sentiment de honte, à reconnaître les faits et à mettre des mots sur l’inacceptable.

«Ils appellent ça l'amour», Chloé Delaume, éd. du Seuil, 176 pages, 19 €.

«Chœur de cochon», de Susie Morgenstern

©JC Lattès

Élevée dans une famille juive à Newark, dans l’État américain du New Jersey, l’écrivaine Susie Morgenstern, star de la littérature jeunesse, a toujours eu un ennemi, le cochon. Elle n’a cessé de fuir cet animal prohibé dans sa religion. Et pourtant, il lui a sauvé la vie. À l’orée de ses 80 ans, elle a dû subir une opération du cœur impliquant le remplacement de sa valve aortique… par celle d’un porc. Une fois l’intervention chirurgicale terminée, la romancière a alors ressenti le besoin d’enquêter sur cette bête proscrite, et surtout, de la remercier. C’est ce qu’elle fait dans son dernier ouvrage, «Cœur de cochon», rédigé sous forme de lettre.

«Chœur de cochon», Susie Morgenstern, éd. JC Lattès, 180 pages, 18 €.

«Où s'adosse le ciel», de David Diop

©Julliard

Une épopée mythique. Depuis «Frère d’âme», sacré Prix Goncourt des lycéens 2018 puis récompensé par le prestigieux Booker Prize, chaque nouveau roman de David Diop est un événement. Son nouvel ouvrage, baptisé «Où s'adosse le ciel», suit Bilal Seck, un griot sénégalais de la fin du XIXe siècle miraculeusement sauvé du choléra et qui devient alors le porteur d’un chant sacré transmis par ses ancêtres. De l’Égypte antique à l’Afrique coloniale, ce récit creuse des thèmes chers à la littérature de l'auteur, comme la mémoire historique, l'héritage, la transmission et la quête identitaire.

«Où s'adosse le ciel», David Diop, éd. Julliard, 368 pages, 22,50 €.

«Où les étoiles tombent», de Cédric Sapin-Defour

©Stock

Un déclaration d'amour à la vie. Cédric Sapin-Defour avait fait sensation avec «Son odeur après la pluie», il revient avec «Où les étoiles tombent». Son livre évoque un événement tragique survenu le 12 août 2022, lors d’une escapade dans la province de Bolzano, en Italie. Ce jour-là, Cédric et Mathilde, deux passionnés de montagne, tout comme l'écrivain, s'élancent dans les airs l’un à la suite de l’autre, en parapente, comme ils en avaient l’habitude. Mais cette fois, Mathilde disparaît soudainement. Son corps et sa mémoire sont brisés. Elle doit tout réapprendre, tandis que Cédric cherche à préserver leur couple et à continuer d'aimer celle qui n’est plus tout à fait la même.

«Où les étoiles tombent», Cédric Sapin-Defour, éd. Stock, 400 pages, 22,50 €.

«Les derniers jours de l'apesanteur», de Fabrice Caro

©Gallimard

Une année charnière. Dans «Les derniers jours de l'apesanteur», le romancier Fabrice Caro, dit Fabcaro, notamment connu pour le décalé «Zaï Zaï Zaï Zaï» (2015), nous plonge à la fin des années 1980, dans l'année du bac, celle qu’on n’oublie jamais, pour le meilleur comme pour le pire. Ce moment où tout semble possible, où les lycéens écoutent l'album «Nothing Like the Sun» de Sting et où on est prêt à tout pour séduire. L'auteur signe une chronique qui se veut drolatique et nostalgique, et au fil de laquelle chacun devrait reconnaître un peu de ses 18 ans.

«Les derniers jours de l'apesanteur», Fabrice Caro, éd. Gallimard, 224 pages, 20 €.