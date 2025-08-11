Brad Pitt explose son record au box-office grâce à «F1, le film»

Alors qu'il crève l'écran dans «F1, le film», l'infatigable Brad Pitt a signé son nouveau record au box-office. Avec 560 millions de dollars de recettes, le long-métrage de Joseph Kosinski dédié au sport automobile file en pole position.

Toujours au top. Exit «Seven» et «Fight Club» sur le circuit du 7ème art, depuis sa sortie en juin 2025, «F1, le film» ne cesse de faire le plein de spectateurs, sans jamais saturer le réservoir. De quoi offrir à Brad Pitt un nouveau record au box-office à l'âge 61 ans, le long-métrage du cinéaste Joseph Kosinski ayant atteint les 560 millions de dollars (483 millions d'euros) de recettes.

En dépassant le précédent meilleur film de Brad Pitt, «World War Z», sorti en 2013 et qui avait engrangé 540 millions de dollars de recettes au box-office (hors inflation), le film portant les louanges de la Formule 1 dépasse tous les plus grands succès de la coqueluche d'Hollywood, en six semaines seulement.

«Une nouvelle chance de le découvrir»

Une percée pourtant difficile tant la concurrence était rude, le Grand Chelem de l'été ayant vu s'affronter des blockbusters comme «Jurassic World : Renaissance», «Superman» et «Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas». Mais le long-métrage de Joseph Kosinski, sorte de «Top Gun : Maverick» sur bitume, a visiblement fait souffler un vent de fraîcheur dans cet été caniculaire.

Dans le rôle de Sonny Hayes, Brad Pitt y incarne un ancien prodige des circuits contraint d'arrêter brutalement suite à un grave accident. Mais 30 ans plus tard, alors qu'il sillonne les Etats-Unis à bord de son van pour assister à des courses automobiles, le patron d'une écurie frôlant la faillite, interprété par Javier Bardem, lui demande de revenir.

Un retour sur les écrans de Brad Pitt qui a visiblement conquis les spectateurs, mais aussi les producteurs derrière le juteux long-métrage, preuve qu'à 60 ans passés l'acteur en a encore sous le capot. «Le public du monde entier a accueilli "F1, le film" comme une expérience cinématographique riche en adrénaline, et sa ressortie en IMAX témoigne de sa popularité mondiale», a déclaré Matt Dentler, responsable des longs métrages chez Apple Original Films.

«Joe, Jerry, Brad, Lewis et l'équipe visionnaire derrière ce film ont créé un blockbuster estival alliant passion et action, et nous avons hâte de donner aux cinéphiles une nouvelle chance de le découvrir dans une meilleure qualité», a t-il ajouté, dévoilant une ressortie en IMAX aux Etats-Unis dès le 15 août prochain, soit avec des images plus grandes et de meilleure qualité.

En France, «F1, le film» continue de rassembler les spectateurs dans les salles obscures, avec plus de 170.000 entrées entre le 30 juillet et le 6 août dernier, portant à plus de 2.700.000 le nombre total de billets vendus en France. Mais Brad Pitt ne laisse pas le moteur s'éteindre bien longtemps, puisque près de 10 ans après le film «Fury», l'acteur retrouve le réalisateur David Ayer pour son prochain long-métrage survivaliste «Heart of the Beast», dont la date de sortie est encore inconnue.