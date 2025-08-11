«Ce ne sont pas des cinéastes, ce sont des hommes d'affaires» : Jackie Chan tacle violemment l'industrie hollywoodienne

Au Festival de cinéma de Locarno, Jackie Chan n'a pas mâché ses mots au sujet de l'industrie hollywoodienne, estimant que les studios américains «étouffaient» la création contemporaine avec leur «obsession pour l'argent».

Jackie Chan met Hollywood au tapis. Lors d'un entretien avec Giona Nazzaro, directeur du festival de cinéma Locarno, et d'une séance de questions-réponses avec le public, le «Fred Astaire» des arts martiaux est devenu sur sa carrière, ses cascades les plus périlleuses mais également sur l'industrie du cinéma américain, qu'il décrit comme cupide.

L'icône du cinéma hongkongais devenu star mondiale a reçu un Léopard pour l'ensemble de sa carrière samedi soir et un accueil enthousiaste à la 78e édition du Festival du film de Locarno, en Suisse. Dimanche matin, l'acteur légendaire aux multiples talents a attiré une foule venue nombreuse pour profiter des anecdotes de tournage de Jackie Chan.

«Je pense que les vieux films sont meilleurs»

Invité au festival de Locarno en tant qu'acteur et réalisateur, venu présenter son film «Police Story» sorti en salles en 1985, le maître du kung-fu Jackie Chan en a profité pour balayer subtilement l'industrie hollywoodienne. «Je pense que les vieux films sont meilleurs que ceux produits aujourd'hui», a déclaré celui qui se voulait successeur de Bruce Lee.

«Aujourd'hui, beaucoup de grands studios ne sont pas des cinéastes, mais des hommes d'affaires. Ils investissent 40 millions et se demandent : "Comment puis-je les récupérer ?". C'est très difficile de faire un bon film de nos jours», a ajouté le comédien de «Rush Hour».

Jackie Chan was honored yesterday at #Locarno78, receiving our Pardo alla Carriera in Piazza Grande, presented by Ascona-Locarno Tourism. This fitting tribute celebrated his legendary career and marked a highlight of the Festival’s day.



_

Ph. © Locarno Film Festival | Ti-Press pic.twitter.com/Ir5WmRd1BB — Locarno Film Festival (@FilmFestLocarno) August 10, 2025

Celui qui a célébré cette année ses 64 ans de carrière dans le cinéma est ensuite revenu sur son attachement au 7ème art, notamment la façon dont il s'efforçait d'apprendre chaque rôle sur le plateau, de la direction des cascades au jeu d'acteur et au son. Jackie Chan a ensuite plaisanté en disant que dans le cinéma asiatique, seuls deux personnes possédaient un éventail de compétences très étendu.

«Dans toute l'Asie, seuls deux réalisateurs peuvent tout faire : l'écriture, la mise en scène, le jeu d'acteur, la coordination des cascades, les cascades et le montage. Seulement deux», a-t-il commencé. «L'un est Sammo Hung, l'autre est Jackie Chan. Et encore, je suis meilleur car je sais chanter», a conclu le champion d'arts martiaux de 71 ans, amusé.

«Je veux être le Robert De Niro asiatique»

Jackie Chan a ensuite continué à expliquer au public installé dans la salle pleine du festival de Locarno qu'il avait fait des efforts considérables pour apprendre à chanter, ne se voyant pas comme un simple cascadeur. Il a notamment évoqué ses premières apparitions dans des talk-shows américains de fin de soirée, où on lui demandait souvent de faire des cascades ou de se battre.

«Je ne peux pas faire ça éternellement. C'est tellement dangereux», se souvient-il avoir pensé. «Quelle que soit la chaîne que j'écoute, on me demande comment donner des coups de poing et de pied. Je me suis dit : "Quel autre talent dois-je développer pour éviter les démonstrations d'arts martiaux ? Je devrais apprendre à chanter"», a confié le couteau-suisse du cinéma asiatique, avant de préciser qu'il avait rapidement changé d'objectif professionnel pour privilégier la longévité. «Je veux être le Robert De Niro asiatique», a t-il ajouté en guide de leitmotiv.

Jackie Chan reprend du service et sera ce mercredi à l'affiche du sixième film de la franchise initiée par Robert Mark Kamen, «Karate Kid : Legend».