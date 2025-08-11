Colin Farrell recevra le Golden Icon Award du Festival du film de Zurich

Colin Farrell sera honoré du Golden Icon Award du Festival du film de Zurich lors de sa prochaine édition qui se déroulera du 25 septembre au 5 octobre.

Il se glisse avec aisance dans tous les types de rôles. L'acteur irlandais Colin Farrell, 49 ans, va recevoir un Golden Icon Award au Festival du film de Zurich 2025.

Le prix récompense sa carrière dans son ensemble dont sa performance dans le thriller psychologique «Ballad Of A Small Player» d' Edward Berger, une adaptation du roman du même nom de Lawrence Osborne qui suit un joueur un joueur invétéré et un petit escroc dont le passé le rattrape.

Le directeur du festival de Zurich, Christian Jungen, a salué la palette de l’acteur, soulignant sa capacité à jouer des méchants, des rôles principaux romantiques et des personnages complexes, et a qualifié son travail dans «Ballad of a Small Player» d'«irrésistible».

Colin Farrell recevra le prix le 27 septembre, juste avant la première du film au festival. Le lendemain, la star de «Phone Game», «Miami vice», «Minority Report», «Bons baisers de Bruges» , «The Batman» , «The Lobster», «Les Banshees d’Inisherin» ou encore des séries «True Detective» et «The Penguin», donnera une masterclass.