Le chanteur Maluma arrête un concert pour réprimander une femme avec un bébé sans protection auditive

En plein concert, le chanteur Maluma a exprimé toute sa colère à une fan venue le voir en concert avec un bébé sans protection auditive.

Un conseil donné sèchement mais bien avisé. Lors de son concert à Mexico ce week-end, le chanteur Maluma a fait des remontrances à une fan dans le public, qui avait amené son bébé sans protection auditive.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on entend le chanteur demander : «Avec tout le respect que je vous dois… quel âge a-t-il ? Un an ? Moins ? Un an.» Puis il l’a sermonné ainsi : «Tu crois que c'est une bonne idée d'emmener un bébé d'un an à un concert où les décibels sont aussi élevés ? Où il y a ce bruit aussi fort ? Ce bébé ne sait même pas ce qu'il fait ici».

Et Maluma - qui a accueilli son premier enfant, une fille nommée Paris Londoño Gomez, en mars 2024 - de poursuivre ainsi : «La prochaine fois, protège-lui les oreilles. Sérieusement. C'est capital. C'est ta responsabilité.» «Tu l’ agites comme un jouet. Ce bébé ne veut pas être là, vraiment. Je te le dis avec tout mon amour et tout mon respect, maintenant que je suis papa… Je ne l’emmènerais jamais à un concert. La prochaine fois, sois un peu plus vigilante», a poursuivi le musicien.

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025

Une question de santé capitale

Les concerts et festivals peuvent atteindre un volume sonore allant jusqu’à 120 décibels, un niveau largement au-dessus du seuil de danger pour l’audition qui commence à 85 décibels, tant pour les enfants que les adultes.

L’exposition aux bruits forts augmentant les risques de perte auditive et de symptômes auditifs (acouphènes, fatigue), le port de protections auditives bien ajustées sur les oreilles est donc recommandé pour tous les âges mais s’avère impératif pour les enfants.

Pour ces derniers, des casques antibruit sont spécialement conçus pour minimiser les risques d’acouphènes ou de surdité lors d’événements bruyants, comme les spectacles musicaux et les feux d’artifice. Il est en outre recommandé aux parents de se tenir le plus loin possible de la source sonore, donc de préférer les places en gradins les plus éloignées possibles des enceintes.

Il y a quelques mois, la présence d’un nourrisson lors d’un concert de Taylor Swift à Paris avait soulevé de nombreuses questions sur la possibilité et les dangers d’amener des enfants à des événements musicaux pour adultes. Certaines salles et festivals appliquent leurs propres règles concernant l’accès des mineurs. Des règles qu’il convient de bien suivre et qui concernent outre les niveaux sonores, les risques liés à la foule (les mouvements représentant un danger certain) et aux lumières vives.

Il convient quoiqu’il en soit à chacun, compte-tenu des risques que cela engendre, d’évaluer avec grand sérieux la pertinence de venir avec de jeunes enfants dans ce genre de manifestation et, le cas échéant, de préparer sa venue avec toutes les précautions qui s’imposent.