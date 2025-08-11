Spider-Man : Tom Holland dévoile les coulisses de son premier jour de tournage dans «Brand New Day»

Une vidéo publiée par Sony Pictures ce dimanche dévoile l'ambiance joyeuse des coulisses du premier jour de tournage de l'acteur Tom Holland dans «Spider-Man: Brand New Day».

Tom Holland est en tenue et prêt à tisser des toiles pour sa quatrième apparition solo dans la peau de l’homme araignée. Sony Pictures vient de publier une vidéo qui plonge dans les coulisses du premier jour de tournage de l'acteur dans «Spider-Man: Brand New Day».

Le clip montre Tom Holland de retour dans le costume rouge et bleu, posant pour des photos avec des enfants sur le plateau ou encore discutant avec le réalisateur Destin Daniel Cretton. «C'est le premier jour. Mon quatrième premier jour sur Spider-Man», commence à commenter en voix-off Tom Holland dans la vidéo d'une minute. «Vous savez, c'est drôle d'enfiler le costume… C'est différent cette fois, d'une certaine manière.»

La vidéo le montre ensuite dans son nouveau costume, regardant la foule rassemblée à Glasgow pour assister au tournage. «C'est aussi la première fois que nous avons des fans sur le tournage dès le premier jour», poursuit-il. «C'est donc vraiment excitant de partager cela avec eux.»

La vidéo montre ensuite Tom Holland en train de faire un high five à ses fans, de poser pour des photos avec eux et même de soulever un jeune dans les airs. «Je vais juste faire de mon mieux», conclut-il. «J'espère réussir. Sans pression.» Dans l'extrait suivant on peut voir son personnage de super héros en action, debout sur un char.

Suite de «No Way Home»

«Brand New Day» marque le septième film de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker depuis ses débuts dans «Captain America : Civil War» en 2016. En plus d'apparaître dans le dernier volet de la saga Infinity ( «Avengers : Infinity War» en 2018 et «Avengers : Endgame» en 2019) , il a joué dans trois films solo de «Spider-Man : Homecoming» en 2017, «Far From Home» en 2019 et «No Way Home» en 2021.

L’action de «Spider-Man: Brand New Day» reprend après les événements de «No Way Home», lorsque le monde a oublié l'identité de Peter Parker, y compris son meilleur ami Ned (Jacob Batalon) et MJ (Zendaya). Comme le souligne Variety, la réinitialisation de la mémoire a également privé Peter de son accès aux Avengers et aux ressources de haute technologie laissées par son mentor, Tony Stark (Robert Downey Jr.), ce qui le contraint à revenir aux bases du super-héros. Au cours de ses nouvelles aventures, il va notamment devoir affronter Mac Gargan, alias Scorpion (incarné par Michael Mando), pour régler une dispute remontant à la scène post-générique de «Homecoming».

Réalisé par Destin Daniel Cretton («Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux»), le film mettra également en vedette Jon Bernthal dans le rôle de Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo dans celui de Bruce Banner/The Hulk, et Sadie Sink («Stranger Things») dans un rôle pour l'heure non divulgué. Zendaya et Jacob Batalon devraient tous deux reprendre leurs rôles. «Spider-Man: Brand New Day» sortira le 29 juillet 2026.