Journées internationales : comment leurs dates sont-elles choisies ?

Au cours de cette journée du mardi 12 août, la jeunesse est célébrée partout dans le monde. Des journées internationales qui se sont multipliées au fil des années, et dans tous les domaines, jusqu'à devenir des moments incontournables dans les calendriers.

Journée mondiale du travail le 1er mai, journée mondiale de la bière le 4 août, journée mondiale de l’aide humanitaire le 16 août ou encore journée mondiale du tricot le 10 juin… Presque tous les jours sont désormais associés à une cause. Les Nations Unies en reconnaissent plus de 200, auxquelles s’ajoutent de nombreuses semaines internationales. Ce mardi 12 août, c’est donc la jeunesse qui est mise à l’honneur. Mais qui décide de ces dates et sur quels motifs ?

Pour qu’une journée internationale gagne en légitimité et soit adoptée à l’échelle mondiale, elle doit être proclamée par une instance officielle, généralement l’Assemblée générale des Nations Unies. «L’Assemblée générale décide par consensus toute nouvelle journée. C’est la raison pour laquelle on dit qu’une journée internationale est proclamée par l’Assemblée générale de l’ONU», explique le site officiel des Nations Unies. Les propositions peuvent être soumises par n’importe quel État membre.

D’autres institutions mondiales, comme l’OMS, l’UNESCO ou certaines ONG, peuvent également initier leurs propres journées. Parfois, la reconnaissance est purement officieuse : aucune institution ne la valide, mais la popularité et la médiatisation suffisent à en faire un rendez-vous symbolique.

Des thèmes variés, ancrés dans leur époque

Les thématiques couvrent un large spectre : linguistiques, culturelles, éducatives, écologiques, sociales ou liées à la santé. Elles reflètent souvent les préoccupations de leur temps. Par exemple, la Journée internationale du tigre, célébrée chaque 29 juillet, a été créée en 2010 lors du Sommet du Tigre pour sensibiliser à la fragilité de l’espèce.

Beaucoup de dates ont également une dimension historique. L’ONU accorde une attention particulière aux anniversaires d’événements marquants. Dès lors, la Journée mondiale des droits de l’homme, le 10 décembre, correspond à l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948 à Paris. De même, le 28 septembre, la Journée internationale du droit à l’avortement, rappelle l’adoption au Brésil en 1871 de la loi sur la liberté des ventres, qui affranchissait les enfants nés d’esclaves.

Certaines journées ont des origines plus insolites. La Journée mondiale de Star Wars, le 4 mai, n’a aucun lien avec la sortie des films ou l’anniversaire d’un personnage. Elle vient simplement d’un jeu de mots en anglais : «May the Force be with you» («Que la Force soit avec toi») est devenu «May the Fourth», soit littéralement «le 4 mai». D’autres fois, le choix est purement pratique, pour éviter que plusieurs événements ne se télescopent.

Un outil de communication et de sensibilisation

Ces journées ont toutes un objectif : attirer l’attention sur une cause ou un sujet précis. Elles permettent de mobiliser les médias, d’organiser des actions et de sensibiliser le grand public.

Mais le calendrier devient de plus en plus chargé, avec parfois un risque de confusion. Le 21 mars, par exemple, concentre cinq journées internationales différentes. Le surnombre de journées internationales peuvent diluer leur impact.