Ryan Reynolds vient-il d'annoncer l'arrivée de Deadpool chez les Avengers ?

Ryan Reynolds a ce mardi publié sur Instagram une image énigmatique, qui semble lier son personnage de Deadpool aux Avengers.

Un Big Bang dans le MCU ? Ryan Reynolds a partagé sur son compte Instagram une image intrigante ce mardi : le logo emblématique des Avengers barré d’un symbole anarchiste rouge manuscrit qui n’est pas sans rappeler le style graphique utilisé lors de la promotion du film «Deadpool & Wolverine», ainsi que celui des drapeaux «Anarchist Avengers» qui y apparaissaient sur des véhicules.

Le long métrage de Shawn Levy, sorti en 2024, avait justement marqué l’intégration officielle de Deadpool dans le MCU, suite au rachat de la Fox par Disney.

Le message de Ryan Reynolds met en tous cas depuis quelques heures les esprits des fans de Marvel en ébullition, ces derniers avançant notamment comme hypothèse que le personnage de Deadpool allait sûrement bientôt rejoindre l’équipe de super-héros des Avengers.

Info ou intox ?

Le doute est désormais permis, alors que l’acteur avait pourtant récemment démenti les spéculations selon lesquelles il jouerait un jour dans un film Avenger. «Si Deadpool devient un Avenger ou un X-Man, ce sera la fin », avait-il déclaré pour le Time.

Pour le Hollywood Reporter, il avait néanmoins confié que Deadpool pourrait tout à fait côtoyer les Avengers, mais ce sans en devenir un officiellement lui-même : «Son mécanisme de défense consistant à détourner la honte par l'humour ne fonctionne que lorsqu'il sert à masquer ses nombreuses insuffisances. S'il devient un Avenger ou un X-Men, ce sera la fin de son parcours», a-t-il confié il y a peu à Variety.

Le prochain film Avengers, «Doomsday» (qui sera suivi par «Avengers : Secret Wars» en décembre 2027) est prévu pour fin 2026 et sera dirigé par les frères Russo, avec Robert Downey Jr. dans le rôle de Victor von Fatalis.

Marvel a déjà révélé une partie du casting en mars dernier au lancement de la production, dont plusieurs acteurs de l’ancienne génération de X-Men que sont Patrick Stewart (Professeur X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Diablo), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclope) et Kelsey Grammer (Fauve). Ryan Reynolds en fera-t-il finalement lui aussi partie ? Pour l’heure, les studios n’ont pas confirmé les spéculations des fans.