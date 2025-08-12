«Toujours la même m****» : Josh Brolin dénonce les plates-formes de streaming en pleine promotion du film «Évanouis»

En pleine promotion du film «Évanouis», dans lequel il joue et dont il est l'un des producteurs, Josh Brolin a salué l’originalité du scénario du réalisateur Zach Cregger qui change, selon lui, de beaucoup de fictions proposées sur les plates-formes de streaming.

Un avis très tranché. Josh Brolin est fatigué de regarder «toujours la même m****» sur les plates-formes de streaming, et il a décidé de le faire savoir. Dans une interview accordée au site américain Collider pour la promotion d’«Évanouis» – dans lequel il tient un des rôles principaux et dont il est également le co-producteur – le comédien de 57 ans a salué le talent de Zach Cregger, le réalisateur et scénariste du film actuellement en salles qui permet, selon lui, de trancher avec les fictions ennuyeuses proposées en ligne.

«On est toujours à la recherche de grands cinéastes, et on espère qu’il y en a encore. Actuellement, avec tous les contenus proposés, on passe notre temps à regarder des fictions sur n’importe quelle plate-forme de streaming, et on se dit : ‘Bordel, pourquoi est-ce si ennuyant ? Pourquoi ?’. Et on passe à autre chose. C’est toujours la même m****», lance-t-il. «Et puis il y a ce type qui s’attaque au genre horrifique, mais qui s’amuse avec pour en faire quelque chose située aux frontières de l’absurdité. Et il y a une pointe d’humour, donc ça vous maintient hors de votre zone de confort juste ce qu’il faut pour avoir un impact émotionnel sur vous», ajoute-t-il.

Dans les salles françaises depuis le 6 août, «Évanouis» suit l’histoire d’une maîtresse d’école dont la totalité des élèves de sa classe de CE2, à l’exception d’un petit garçon, disparaissent mystérieusement un jour, en pleine nuit, à 2h17 du matin. Tous se sont levés de leur lit, sont sortis, avant de courir dans la nuit sans laisser de trace. Accusée par les parents d’élèves d’être responsable de leur disparition, la jeune femme va tenter de découvrir ce qui a pu se passer en essayant de renouer le dialogue avec l’unique enfant rescapé. À ses risques et périls.