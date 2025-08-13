Angelina Jolie et Doug Liman se retrouvent pour le thriller d'espionnage «The Initiative»

Après «Mr. et Mrs. Smith», le réalisateur Doug Liman et Angelina Jolie s'associent à nouveau pour le thriller d'espionnage «The Initiative».

La tata flingueuse. Au terme d'une compétition entre plusieurs studios, Universal est en train de finaliser les derniers détails pour décrocher «The Initiative», un projet d'espionnage très attendu qui verra Angelina Jolie dans le rôle principal et Doug Liman à la réalisation, reformant l'iconique collaboration de «Mr. et Mrs. Smith».

Joe Roth et Jeff Kirschenbaum, de RK Films, en seront les producteurs. Cette société de production de longue date, qui a récemment produit la comédie romantique à succès «Tout sauf toi» avec Sydney Sweeney, avait déjà travaillé avec l'ensorcelante Angelina Jolie sur le film «Maléfique» et sa suite.

Un début de production en 2026

Décrite comme une «journée d'entraînement dans le monde de l'espionnage», le scénario mettrait en scène Angelina Jolie dans le rôle d'une espionne rebelle nommée Bright, qui a pour fâcheuse habitude d'enfreindre les règles pour faire tomber les méchants. Lorsqu'un nouvel agent nommé Charlie rejoint l'équipe de Bright, il se retrouve rapidement dans des situations rocambolesques, où il ne sait pas si sa nouvelle patronne essaie de le tuer ou si elle met simplement tout en oeuvre pour sauver le monde.

Angelina Jolie dans «Mr. et Mrs. Smith» ©D.R.

Le studio et les cinéastes espèrent avancer rapidement sur ce projet, avec un début de production prévu au premier trimestre 2026. Depuis «Mr. et Mrs. Smith», Angelina Jolie a oscillé entre le fantastique, avec les films «Les Eternels», sorti en 2021, et les deux volets de «Maléfique», et le dramatique, étincelante dans son rôle de Maria Callas sorti l'année dernière. Si la comédienne n'avait pas eu le coeur à jouer devant la caméra durant deux ans, tourmentée par sa procédure de divorce avec Brad Pitt, un projet tel que «The Initiative» pourrait ramener l'ex-Lara Croft à l'époque où elle enchaînait les thrillers d'action, à l'image de «Salt» et «The Tourist».

Quant à Doug Liman, le prolifique réalisateur a vu son nom à l'écran pour deux films sortis l'année dernière : «Road House», l'un des plus grands succès jamais enregistrés sur Amazon, et «The Instigators», diffusé sur Apple TV+. Le cinéaste entretient des liens étroits avec Universal, ayant déjà travaillé plusieurs fois avec le studio, notamment pour le lancement de la franchise «Jason Bourne», incarné par Matt Damon, et pour le film «Barry Seal : American Traffic» avec Tom Cruise, sorti en salles en 2017.

Avec Tom Cruise en muse, Doug Liman planche actuellement sur deux projets hors-sols avec le film «Deeper», où un astronaute incarné par l'acteur de Top Gun embarque pour une mission sous-marine pour atteindre le point le plus profond de la Terre, et le premier long-métrage d'action tourné dans l'espace, dont le titre demeure encore inconnu.