Décès de Jacques Martial : Denzel Washington, Samuel L. Jackson, Wesley Snipes... Voici les célèbres acteurs dont il avait assuré le doublage

Une voix qu'on connaît bien. Acteur de théâtre et de cinéma, l'adjoint à la mairie de Paris Jacques Martial est décédé dans la nuit de mardi à mercredi des suites d'une longue maladie, a indiqué ce mercredi la maire de Paris Anne Hidalgo dans un communiqué.

Il a doublé Denzel Washington dans six films, dont «Malcolm X» et «A l'épreuve du feu». Il a par ailleurs été la voix française de Wesley Snipes dans six autres films, comme «Soleil Levant» ou «Meurtre à la Maison-Blanche».

Il est aussi connu pour avoir doublé Samuel L. Jackson dans quatre films, les trois épisodes de la prélogie de Star Wars, ainsi que dans l'épisode IX «L'Ascension de Skywalker», dans un caméo vocal.

Il a aussi prêté sa voix à Laurence Fishburne, Avery Brooks et Frankie Faison.