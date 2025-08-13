«F1, le film» : de quel authentique et terrible accident le crash du personnage de Brad Pitt est-il inspiré ?

Le grave accident dont est victime le personnage de Brad Pitt dans le film «F1» est inspiré d'un vrai qui avait failli coûter la vie à un pilote et aura à jamais changé les règles en matière de sécurité sur les circuits.

En quête d'authenticité pour leur histoire de pilote F1, Lewis Hamilton, le réalisateur Joseph Kosinski et Brad Pitt se sont inspirés d'un très grave accident réellement survenu pour les besoins de leur film «F1», qui fait un carton au box office depuis sa sortie en juin.

Brad Pitt y incarne Sonny Hayes, un ancien pilote de Formule 1 qui fait son retour dans l'équipe fictive APXGP pour s'associer à son coéquipier débutant Joshua Pearce (joué par Damson Idris). Le terrible accident que subit son personnage dans sa jeunesse est en fait inspiré de celui d'un ancien pilote.

S'adressant à Beyond The Grid, Brad Pitt a en effet confirmé que l'accident quasi mortel de Martin Donnelly en 1990 lors des essais du Grand Prix d'Espagne à Jerez était une des principales inspirations de l'histoire de son personnage.

«Nous avons basé le passé de Sonny sur l'accident de Martin Donnelly», a déclaré Brad Pitt. «Martin a eu la gentillesse de nous confier ses images et de nous permettre de construire notre personnage autour de cela.»

Lotus disloquée

Le drame était survenu durant les séances de qualification, le pilote irlandais était dans un tour rapide quand ce qui semble à une rupture de suspension a fait quitter sa Lotus de sa trajectoire. La monoplace roulait juste à plus de 270 km/h quand elle s’est écrasée contre le rail de sécurité. Sous la violence de l’impact, elle s’est littéralement désintégrée et Martin Donnelly s’est retrouvé éjecté. Les caméras qui filmaient ce jour-là se sont alors braquées sur son corps gisant inanimé au sol, en plein milieu de la piste, casque sur la tête et encore sanglé à son siège.

The same crash that was referenced, reconstructed and even featured fictionally with driver ‘Sonny Hayes’ in the film ‘F1’.https://t.co/XJ3tlO7Mer — Jack Wright (@JBLPOfficial) August 12, 2025

Quand les secours étaient arrivés, le pronostic vital semblait compromis. Outre un traumatisme crânien et de multiples fractures, Martin Donnely souffrait d’un poumon perforé. Il avait avalé sa langue et perdait énormément de sang. Une fois intubé, il avait été transporté en hélicoptère à l’hôpital de Séville. Au cours du transport son cœur s’était arrêté de battre plusieurs fois... Mais après plusieurs semaines de coma, il avait finalement survécu. Malgré les graves blessures subies, il était resté déterminé à revenir en Formule 1, comme il l’a confié cet été à la BBC.

Malheureusement ses séquelles, notamment des lésions nerveuses dans une jambe gauche désormais plus courte que la droite, sont demeurées trop importantes pour poursuivre sa carrière en F1. Et donc, contrairement à Brad Pitt dans le film, il aura été contraint de mettre un terme à sa carrière sportive.

C'est à la suite de son accident, que la FIA décidera de mettre en place des normes de sécurité plus strictes.

Présent sur le tournage

Comme le raconte la BBC, Martin Donnelly a accepté que le film «F1» s’inspire en partie de son histoire. Il explique avoir reçu un appel téléphonique provenant d'un numéro masqué un samedi soir d'avril 2023. Au bout du fil se trouvait Lewis Hamilton. C’est en effet le septuple champion du monde, qui était producteur exécutif du projet, qui a lancé l'idée que l'accident de Donnelly deviendrait l'histoire du personnage de Brad Pitt alors qu'un temps c'est celui de Gerhard Berger à Imola en 1989 qui avait été envisagé.

Âgé de 61 ans, Martin Donnelly a, outre accepté que le film puise dans son histoire personnelle, aussi guidé le réalisateur sur ce à quoi ressemblait un garage de Formule 1 dans les années 1990 jusqu'à l'uniforme des ingénieurs. Il a aussi indiqué à Brad Pitt comment se tenir. «Il me demandait de lui faire visiter le garage, a raconté Martin Donnelly à la BBC à propos de la star hollywoodienne. J'avais une superstition : entrer par la gauche et mettre ma jambe gauche en premier, et il fait exactement la même chose dans le film. «C'était surréaliste de regarder ça. On se pince pour voir ça.», a-t-il ajouté.