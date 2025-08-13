Toute l’actu en direct 24h/24
Festival de Deauville : date, jury, sélection... Tout savoir sur l’édition 2025

L'édition sera marquée par plusieurs premiers films de personnalités de renom. [DR]
La 51e édition du Festival du cinéma américain de Deauville approche. Date, jury, sélection... Voici tout ce que nous en savons. 

Rendez-vous incontournable des amoureux du cinéma américain, dont il dresse chaque année un vibrant panorama, le festival de Deauville a dévoilé son programme 2025. 

Un programme alléchant qui s'avère marqué par de nombreux baptêmes du feu. Parmi les 13 films en compétition de sa 51e édition se trouvent en effet notamment «The Chronology of Water», premier film réalisé par l’actrice Kristen Stewart, et «Eleanor the Great» qui marque le passage de Scarlett Johansson derrière la caméra.

  

La sélection compte aussi le premier long-métrage de Julie Pacino, la fille d’Al Pacino, intitulé «Live Here Now». On note par ailleurs également la présence de Joshua Oppenheimer avec une fiction mettant en scène Tilda Swinton, George MacKay et Michael Shannon. 

Jury présidé par Golshifteh Farahani

Présidé par l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani, le jury sera composé des réalisateurs et scénaristes Emile Tronche et Thomas Cailley, des comédiens Philippine Leroy-Beaulieu, Eye Haïdara, et Vincent Macaigne, de l’autrice et réalisatrice Katell Quillévéré, et du chorégraphe Benjamin Millepied.

Après Michael Douglas en invité d'honneur de l’édition 2024, cette année, des prix spéciaux seront remis à Zoey Deutch et Joel Edgerton. L’acteur recevra le Deauville Talent Award et présentera en avant-première «Train Dreams» de Clint Bentley.

 Un hommage à Paul Newman sera également rendu.

A noter que le jury de la Révélation, présidé par l'acteur-réalisateur Jean-Pascal Zadi, remettra un prix symbolisant l'avenir et la liberté de création. 

La 51e édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville se tiendra du 5 au 14 septembre 2025. Le programme intégral des festivités est à retrouver ici.

cultureCinémaFestival de Deauville

