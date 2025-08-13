«La Guerrre des Rose» : on a vu le film le remake avec Olivia Coleman et Benedict Cumberbatch et voici ce qu'on en a pensé

«La Guerre des Rose» version 2025, comédie noire avec Benedict Cumberbatch et Olivia Colman en plein jeu de destruction, arrive dans les salles ce 27 août. Voici ce que nous en avons pensé.

Quand l’amour est un champ de bataille, tous les coups sont permis... Benedict Cumberbatch et Olivia Colman s'en donnent donc à coeur joie à l'affiche de la comédie noire de l’été, «La Guerre des Rose», signée du réalisateur Jay Roach.

Surtout connu pour les films «Austin Powers» et «Mon beau-père et moi», «The Roses» (en VO) est son premier long-métrage depuis «Bombshell» (2019). Sachant que le remake est toujours un exercice périlleux, le cinéaste n’a donc pas choisi la facilité pour faire son retour.

L'opération est d'autant plus délicate que La Guerre des Rose premier du nom est devenu l'une des comédies les plus emblématiques de son époque si bien que, trente-six ans après sa sortie, il trône dans les mémoires de tous ceux qui l'ont un jour loué en VHS au vidéoclub (un temps que les moins de trente ans ne peuvent pas connaître).

Sorti en 1989, le long-métrage original de Danny DeVito avait marqué les esprits avec son audacieux jeu de massacre sans limite entre deux époux (incarnés par Kathleen Turner et Michael Douglas) qui d'un apparent bonheur absolu glissaient l'un pour l'autre vers une haine farouche et violente. Leur entreprise de destruction (jouissive à l’écran) avait fait un carton sur grand écran avec plus de 160 millions de dollars récoltés à travers le monde.

Une ré-interprétation, pas un remake

Elle aussi basée sur le roman de Warren Adler, d'après cette fois un scénario signé Tony McNamara («Cruella», «Poor Things»), «La Guerre des Rose» version 2025 rencontrera-t-elle le même succès ? Précisons d’ores et déjà que sa présentation préalable en tant que «ré-interprétation» plutôt que «remake» s’avère tout à fait exact. N'allez pas comparer la nouvelle guerre avec l'ancienne, rechercher une copie plan pour plan... Il ne s'agit pas de cela, en premier lieu en raison d'un changement d'époque. En second, car ici la «guerre» se fait un moment attendre, tant qu'on a parfois l'impression qu'elle n'aura pas lieu...

Comme dans le film original, il est néanmoins encore une fois question d'un couple à qui tout semble réussir - cette fois campé par Olivia Colman et Benedict Cumberbatch. Comme l'annonce le titre, le binôme finit par se déchirer à en oublier toute cordialité. La dernière demie heure tourne (enfin) à l'affrontement physique proprement dit. Jubilatoires comme dans l'original, les coups portés donnent lieu à de folles séquences hilarantes.

Pour ne pas déflorer l’histoire et l'effet de surprise nous ne les détaillerons pas ici (et déconseillons de regarder la bande-annonce), mais une nouvelle fois tout est permis pour dézinguer son adversaire. An 2025 oblige les nouvelles technologies actuelles (domotique en tête) permettent d'élargir l'arsenal à leur disposition. Un régal.

Avant l'affrontement physique, le film est tout du long saupoudré d'humour comme de sucre les jolis plats que prépare le personnage d’Olivia Colman, l'actrice jouant une talentueuse cheffe cuisinière (comme déjà dans la série «The Bear» d'ailleurs).

«La Guerre des Rose» fait ainsi patienter ses clients avant le grand dessert final. Mention spéciale en la matière aux pitreries d’Olivia Colman en roue libre, aussi à celles de la déjantée Kate McKinnon qui, aux côtés d’Andy Samberg («Saturday Night Live»), et Allison Janney («Moi, Tonya») complète le casting.

Le pitch : Theo (Benedict Cumberbatch) et Ivy (Olivia Colman) semblent former le couple parfait. Tous deux ont une carrière florissante (il est architecte, elle cheffe) et de merveilleux enfants. Mais tout cela n'est qu'une façade. Leur mariage qui semblait reposer sur un amour insubmersible va piteusement prendre l'eau tel un frêle esquif balayé par une tempête (l'image parlera d'elle même en voyant le film).

«La Guerre des Rose» sort au cinéma ce 27 août.