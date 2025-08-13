Le tournage du film «Narnia» de Greta Gerwig lancé à Londres

Le tournage du prochain film «Narnia», le premier réalisé par Greta Gerwig («Barbie»), est officiellement en cours à Londres.

Présentée comme une ré-interprétation «rock and roll» du classique de l’enfance, le nouveau film Narnia, réalisé pour la première fois par Greta Gerwig, a officiellement entamé son tournage à Londres cette semaine.

Des internautes ont posté des photos prises dans les quartiers de Bank Station et Royal Exchange sur lesquelles on peut notamment voir la réalisatrice de «Barbie» et des «Filles du Docteur March» diriger deux jeunes acteurs, au cœur de somptueux décors qui semblent avoir été construits pour recréer la Grande-Bretagne d'après-guerre des années 1950. Une époque qui - comme le soulignent (voire s’en inquiètent) certains internautes - diffère de l’histoire du roman dont ce nouveau film est censé s’inspirer, lequel situait son action durant l’été 1900.

First look at Greta Gerwig filming ‘NARNIA: THE MAGICIAN’S NEPHEW’



Set in 1950s Britain, it appears unknown actors have been cast as the 2 leads, Gregory and Polly.



(Source: https://t.co/EnKC4eXpIJ) pic.twitter.com/GkOSpwJI7V — Cinema Solace (@SolaceCinema) August 11, 2025

some photos of the set details in london!!



i’m obsessed with how perfectly the 1950s atmosphere has been captured! ‘NARNIA’ already promises to be a splendid film!! 👀✨ pic.twitter.com/g9CD81GDOT — hourly carey mulligan (@hourlymulligan) August 11, 2025

Quelques images de tournage du film « NARNIA » de Greta Gerwig qui a actuellement lieu à Londres pic.twitter.com/CcYkBsTyi0 — Mehdi 🍿📺 (@ztnm01) August 12, 2025

Romans d’initiation, «Le Monde de Narnia» raconte les aventures de jeunes humains dans un monde parallèle peuplé de créatures fantastiques et en proie aux attaques de la Sorcière Blanche (incarnée dans les films précédents par Tilda Swinton).

Retour en arrière

Le nouveau long-métrage est adapté du roman «Le Neveu du Magicien». Bien qu’il s’agisse du sixième roman de CS Lewis dans la série «Les Chroniques de Narnia», il est chronologiquement parlant le premier puisque son action se déroule quarante ans avant celle du «Lion, la Sorcière et l’Armoire magique». Le décalage temporel dans les années 1950 que semble opérer le film de Greta Gerwig rendrait donc impossible l’ancrage de ce dernier dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale.

Quoiqu’il en sera, le livre «Le Neveu du Magicien» suit deux enfants, Digory Kirke et Polly Plummer, qui libèrent la maléfique Sorcière Blanche dans les rues de Londres. Leurs aventures à travers différentes dimensions révèlent les origines de la Sorcière Blanche, de Narnia et de l'armoire magique.

Le secret sur le casting du nouveau long-métrage est encore gardé mais des médias américains, comme The Hollywood Reporter, ont rapporté qu’Emma Mackey devrait incarner la méchante Sorcière Blanche. Selon Deadline, Daniel Craig pourrait incarner l'Oncle Andrew et Meryl Streep pour doubler le lion Aslan. Il se murmure aussi que Carey Mulligan pourrait elle aussi jouer dans le film.

Greta Gerwig a signé un contrat avec la plate-forme Netflix pour réaliser deux adaptations cinématographiques du «Monde de Narnia». Ces nouvelles adaptations feront ainsi suite aux trois films produits précédemment par Disney et Fox.

Aux Etats-Unis, le nouveau volet cinématographique sortira au cinéma en novembre prochain, d’abord en salles puis, à Noël, sur Netflix. La date de diffusion en France n’a pas encore été annoncée.