«Marty Supreme» : la bande-annonce du prochain film avec Timothée Chalamet en légende du ping-pong dévoilée

Après être entré dans la peau de Bob Dylan dans «Un parfait inconnu», Timothée Chalamet s'attaque au pongiste de légende Marty Reisman dans un film librement inspiré de la légende du tennis de table, et dont la bande-annonce vient d'être dévoilée.

Timothée Chalamet reprend du service. Après l'infatigable icône Bob Dylan, l'acteur à la morphologie androgyne incarne le champion de tennis de table surnommé «L'aiguille», en référence à son physique fluet, dans un long-métrage inspiré des exploits de Marty Reisman. Intitulé «Marty Supreme», le film se dévoile dans une première bande-annonce qui ne manque pas d'ace.

Réalisé par Josh Safdie, à qui l'on doit le joyau «Uncut Gems», portant à l'écran un Adam Sandler en bijoutier mythomane, le nouveau projet du cinéaste, co-produit par Timothée Chalamet et le label A24, revient sur l'ascension du pongiste Marty Reisman, né dans les années 1930 à Manhattan, sans pour autant être qualifié de «biopic».

Un entraînement intensif

Cheveux laqués, moustache bien taillée et larges lunettes, Timothée Chalamet apparaît métamorphosé dans la première bande-annonce de «Marty Supreme». L'acteur à la beauté anguleuse, révélé dans «Call Me by Your Name», y incarne le pongiste aux débuts modestes, qui à force de travail et de persévérance s'est vu gravir les compétitions, jusqu'à se voir auréolé du titre de champion des Etats-Unis en 1958 et 1960. Marty Reisman avait ensuite poussé au (ser)vice en atteignant les championnats du monde, dont il sortira vainqueur de cinq médailles de bronze.

Le directeur de la photographie Darius Khondji avait déclaré plus tôt cette année que Timothée Chalamet s'était entraîné de manière intensive pour entrer dans la peau de l'enfant de la balle devenue star du ping-pong. «Il voulait se sentir comme un vrai joueur professionnel lorsqu'il a commencé le tournage», a déclaré le Franco-Iranien.

Le héros de «Dune» est depuis longtemps un fan déclaré des frères Safdie, ayant écrit en 2019 un essai pour Variety sur leur thriller «Uncut Gems». «Au cours de la dernière décennie, le duo a continuellement produit des œuvres contemporaines et libres, chaque film s'appuyant sur les caractéristiques du précédent, mais sans jamais sacrifier leur caractère brut inné», avait rédigé l'acteur nommé aux Oscars.

Gwyneth Paltrow au casting

Si le film ne se veut pas le biopic conventionnel du joueur de tennis de table, le comédien aux traits enfantins y incarne Marty Mauser, décrit comme «un jeune homme avec un rêve que personne ne respecte» et qui «traverse l'enfer pour atteindre la grandeur», précise le synopsis. A ses côtés, l'actrice Gwyneth Paltrow, qui n'était pas apparue à l'écran depuis le dernier volet de la saga «Avengers : Endgame» en 2019. Elle y campe une célèbre star de cinéma entamant une liaison avec le pongiste aux mains d'or.

Timothée Chalamet and Gwyneth Paltrow really got to know one another filming their upcoming movie ... because she says they have a lot of sex on camera ... like, a LOT a lot.



Read more: https://t.co/dzR5tRwVaRpic.twitter.com/0zZ0e6B44J — TMZ (@TMZ) March 19, 2025

Des photos du tournage avaient d'ailleurs émergé en septembre 2024, montrant les deux comédiens s'embrassant fougueusement. Des séquences qui avaient délié la langue de Gwyneth Paltrow dans les colonnes de Vanity Fair : «Nous avons beaucoup de scènes de sexe ensemble dans ce film. Vraiment beaucoup... Aujourd'hui, il existe ce que l'on appelle un coordinateur d'intimité, ce dont j'ignorais l'existence».

Aux côtés des deux vedettes d'Hollywood, le rappeur et designer «Tyler, The Creator» pour son premier rôle au cinéma, mais également notre baby-sitter favorite Fran Drescher, l'iconique «Nounou d'enfer», dans le rôle de la mère de Marty Mauser. Il faudra néanmoins s'armer d'un peu de patience pour découvrir la nouvelle performance du couteau-suisse du 7ème art Timothée Chalamet, puisque la sortie de «Marty Supreme» est prévue pour le 18 février 2026.