«Baby Shark» n'est pas un plagiat tranche la justice sud-coréenne

Accusée par un compositeur américain d’avoir volé sa ligne de basse et son rythme, le tube planétaire pour enfants «Baby Shark» n’est pas un plagiat, a estimé la Cour suprême de Corée du Sud qui a rendu son verdict ce jeudi.

Rien que sur YouTube, la chanson compte aujourd’hui plus de 16 milliards de vues qui en font la vidéo la plus regardée de la plate-forme… Le succès du tube «Baby Shark» est phénoménal et la question de ses droits d’auteur donc très disputée.

En 2019, un compositeur américain, Jonathan Wright alias Johnny Only, avait ainsi intenté une poursuite en justice à Séoul, invoquant que la start-up éducative sud-coréenne SmartStudy (qui depuis a changé de nom pour devenir The Pinkfong Company) avait copié des éléments – notamment sa ligne de basse et son rythme - à partir de l’un de ses titres, «Baby Shark Song» sorti en 2011.

Il avait déclaré détenir les droits d'auteur de l'interprétation et réclamait une indemnisation de 30 millions de wons (environ 18.500 euros), rapporte l'AFP. The Pinkfong Company de son côté avait soutenu que sa version était un arrangement de la même chanson folklorique appartenant au domaine public. Cette dernière serait née aux États-Unis dans les années 1970 et popularisée dans les colonies de vacances.

«Pas d'altération substantielle»

Un tribunal de première instance avait donné raison à la société en 2021. La décision avait ensuite été confirmée par une cour d'appel en 2023, ce qu'avait contesté Johnny Only. Mais ce jeudi la Cour suprême de Corée du Sud a définitivement débouté le plaignant.

Comme le rapporte la BBC, le tribunal a jugé que la version de Johnny Only «n'avait pas atteint un niveau d'altération substantielle» par rapport à la chanson folklorique originale pour être considérée comme une œuvre distincte, ce qui signifie qu'elle n'est pas protégée en tant qu'œuvre distincte en vertu de la loi sur le droit d'auteur.

La chanson «Baby Shark» est devenue virale après la publication de la vidéo d’une chorégraphie avec les mains facile à reproduire par les enfants. En novembre 2020, au plus fort de la pandémie, elle est devenue la vidéo YouTube la plus vue de tous les temps, cumulant sept milliards de vues. Un peu plus d'un an plus tard, elle est devenue la première vidéo YouTube à atteindre les 10 milliards de vues.