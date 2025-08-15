Star Wars : Hayden Christensen exprime son désir d'incarner à nouveau Dark Vador

Lors d’une récente participation à la Fan Expo de Boston, aux États-Unis, Hayden Christensen a confirmé son désir d’incarner à nouveau Dark Vador à l’écran si l’opportunité se présentait. Et pourquoi pas dans un spin-off.

Tout est possible. Il y a plus de 20 ans, la saga Star Wars lançait une nouvelle trilogie centrée sur la jeunesse d’Anakin Skywalker, celui qui allait devenir le terrifiant Dark Vador, et le père de Luke Skywalker et de la princesse Leia. Très critiqué à l’époque pour sa performance à l’écran, Hayden Christensen a depuis renfilé le costume d’un des méchants les plus iconiques du 7e Art dans les séries «Obi-Wan Kenobi» et «Ahsoka». Un retour dans l’univers Star Wars apprécié par les fans qui ne manquent jamais l’occasion de l’acclamer à chacune de ses participations aux différents événements organisés autour de la saga.

Présent à la Fan Expo de Boston le week-end dernier en compagnie d’Ewan McGregor, Hayden Christensen a confirmé son intérêt de reprendre le rôle de Dark Vador dans de nouveaux projets, avant d’évoquer celui d’un possible spin-off centré sur les premières années du Seigneur Sith à la tête de l’Empire galactique. Des propos qui ont fait rugir de plaisir les fans réunis pour l’occasion.

«J’adorerais faire plus de choses se déroulant pendant la période de Dark Vador… Je pense qu’il a des trucs sympas et concrets à explorer. Si une force supérieure venait à décider que faire un spin-off sur Vador est un projet qu’ils souhaitent voir se concrétiser, je serais là dans la seconde. À 100%. J’adorerais cela. Ce serait formidable de poursuivre l’exploration de ce personnage à deux époques différentes. Tout cela serait profondément amusant à mes yeux», a-t-il indiqué. La balle est dans le camp de Disney désormais.