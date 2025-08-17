Black Swan : Darren Aronofsky avoue avoir tenté de créer une dispute entre Natalie Portman et Mila Kunis pour les besoins du film

Dans un entretien avec Vogue pour le 15e anniversaire de la sortie de «Black Swan», Darren Aronofsky a reconnu avoir tenté de monter Natalie Portman et Mila Kunis l’une contre l’autre pendant le tournage pour servir le scénario. En vain.

Un échec cuisant. En 2010, Darren Aronofsky mettait en scène «Black Swan», un film centré sur la rivalité entre deux danseuses de la troupe du New York Ballet pour obtenir le rôle principal dans «Le Lac des cygnes» de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Un rôle qui vaudra à Natalie Portman de remporter l’Oscar de la meilleure actrice en 2011. Dans un entretien avec le magazine Vogue pour le 15e anniversaire de la sortie du film, le metteur en scène a confié avoir tenté, maladroitement, de créer une rivalité entre la comédienne et sa co-star, Mila Kunis, avec l’idée que celle-ci puisse servir le scénario.

Une piètre tentative que les deux actrices, amies dans la vie, ont rapidement identifié, et qui est devenu source de moquerie par la suite. «J’ai essayé d’être un réalisateur vicieux et de provoquer une dispute entre elles. Mila et Natalie ont très vite compris ce que je faisais et se sont moqués de moi. Donc c’est rapidement devenu une blague que tout le monde comprenait. Elles sont toutes deux très intelligentes et ont identifié immédiatement les pièges que je tendais», a confié Darren Aronofsky.

Un homme gentil et prévenant

Présentes à ses côtés, Natalie Portman et Mila Kunis se sont souvenues des étranges tactiques déployées par le réalisateur. «Je me souviens que j’étais rarement avec Mila parce que nous ne tournions pas souvent ensemble. Darren a commencé à faire des commentaires très tôt, comme ‘Tu sais, Mila est une excellente danseuse’. Et je répondais : ‘Bien sûr que oui ! Elle est tellement talentueuse et je l’aime tellement, je suis heureuse de savoir qu’elle fait un excellent travail’», a expliqué Natalie Portman.

«Darren me disait : ‘Natalie travaille extrêmement dur. Elle ne prend aucun jour de pause, ni le samedi, ni le dimanche. Alors j’ai envoyé un SMS à Natalie qui m’a répondu : ‘Bien sûr que non’. Je crois que c’est à ce moment que nous avons compris le petit jeu de Darren, mais c’était fait dans un bon esprit», a confié pour sa part Mila Kunis, qui était une amie proche de Natalie Portman depuis des années auparavant, et a été recruté sur le film grâce à ses recommandations auprès du metteur en scène. Malgré toutes ces tentatives de créer une rivalité, Mila Kunis et Natalie Portman gardent un excellent souvenir du tournage de «Black Swan».

«Tous les journalistes voulaient savoir à quel point il était intense sur le tournage (…) Et je répondais : ‘Il est en réalité un homme gentil et prévenant qui nous a tous emmené voir Twilight au cinéma pendant notre jour de repos’. Et les journalistes étaient déçus qu’il ne soit pas ce réalisateur torturé qui nous traitaient comme des ordures», a précisé Mila Kunis. «Black Swan a été incroyablement exigeant mais ce fut une formidable expérience. L’ambiance n’était pas débridée, mais tout le monde était bienveillant et se respectait», a ajouté Natalie Portman.