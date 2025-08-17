Cinéma : voici les 10 films les plus attendus de la rentrée 2025

Alors que les vacances d'été ne sont pas encore achevées, le cinéma, lui, prépare déjà sa rentrée. Un programme riche et varié pour surmonter le blues du retour au bureau.

Leonardo DiCaprio de retour dans une comédie, le dernier chapitre d'une saga d'horreur, les adaptations de classiques de la littérature... Les salles obscures s'apprêtent à accueillir en leur sein du grand 7e art. Tour d'horizon des films qui vont animer la rentrée 2025.

«downton abbey III : Le Grand Final»

Voilà une nouvelle qui va enchanter ceux qui rêvent de partager une tasse de thé avec la famille Crawley : les dentelles, redingotes et autres coiffures laquées reviennent au cinéma. Pour l'ultime volet d'une saga issue de la série à succès «Downton Abbey», le vert de l'Angleterre et son château de Highclere s'affichent fièrement et accueillent à nouveau Lord et Lady Grantham, ainsi que leur progéniture, Lady Mary et Lady Edith. Mais à l'aube des années 1930, la société en pleine mutation ne va pas épargner le cultissime clan britannique. Alors qu'elle s'apprête à prendre les rênes du domaine, la révélation du divorce de Lady Mary en Une des journaux mettra t-il en péril sa succession ? La réponse le 10 septembre au cinéma.

«Connemara»

Le nouveau film d'Alex Lutz, présenté au festival de Cannes cette année, emprunte son titre à l'hymne des fins de soirée de Michel Sardou, et le chanteur en signe la bande-son. Adapté du best-seller de Nicolas Matthieu, prix Goncourt pour «Leurs enfants après eux», le long-métrage conte la rencontre entre Hélène (Mélanie Thierry) et son ancien crush du lycée (Bastien Bouillon). Si à l'époque leurs lèvres ne s'étaient jamais touchées, leurs retrouvailles sur le parking d'un restaurant de leur village d'enfance donneront naissance à une idylle entre le joueur de hockey et ancienne «vedette» et celle qui a quitté Paris et son job de RH après un burn-out. Une relation loin d'être un long fleuve tranquille, sur lequel ont navigué les années, à découvrir le 10 septembre sur grand écran.

«Conjuring : l'heure du jugement»

Esprit, es-tu là ? Le couple Warren et leur obsession du paranormal reviennent pour une ultime enquête. L'heure de rendre les crucifix au travers du cas «le plus sombre» de leur carrière de chasseurs de fantômes. Après avoir dû quitter leur domicile ravagé par une inondation, la famille Smurl aménage dans un duplex pennsylvanien. Si les signes d'une présence démoniaque se manifestent par des tâches inexpliquées et des objets qui disparaissent, les esprits rôdeurs ne tarderont pas à casser la routine et appuyer sur le champignon du train-train fantôme. Cris, corps projetés en l'air, luminaires s'écrasant au sol... Les époux Ed et Lorraine Warren sont appelés à la rescousse pour l'affaire la plus complexe de leur histoire. Rendez-vous le 10 septembre, jour du grand frisson.

«Regarde»

Une véritable bouffée d'air frais, et une sensation de vacances prolongées avec l'émouvant film d'Emmanuel Poulain-Arnaud. Dany Boon et Audrey Fleurot y incarnent deux parents séparés, mais toujours unis par la garde de leur fils. S'ils pensaient avoir bon pied bon œil, la rancune entre les anciens amants doit être mise de côté au moment où une maladie rare touche leur adolescent, menaçant de lui faire perdre la vue. Aussitôt l'annonce tombée, le trio embarque en direction du bord de mer, espérant partager les plus beaux souvenirs possibles avant que ne s'effacent les visages et les paysages. Une ode à la résilience et à la parentalité sur laquelle lever les yeux le 17 septembre.

«dalloway»

Aux commandes de ce long-métrage présenté en séance de minuit à Cannes, l'adepte des intrigues haletantes Yann Gozlan («Boîte noire», «Un homme idéal»), qui fait de Cécile de France une romancière en panne d'inspiration, manipulée par une intelligence artificielle doublée par la voix envoûtante de Mylène Farmer. Une IA charismatique au premier abord, manipulatrice au second, qui interroge inlassablement l'autrice sur ses tréfonds personnels, la forçant à revisualiser ses traumas. Un film d'anticipation où l'invention futuriste prend le dessus sur l'humain, écho aux épisodes terrifiants de «Black Mirror», dont la sortie est prévue le 17 septembre.

«une bataille après l'autre»

L'affiche est belle : Leonardo DiCaprio signe son grand retour au cinéma, sous la direction du non-moins célèbre Paul Thomas Anderson. Celui qui se rêvait De Niro incarne dans cette comédie survoltée un ancien révolutionnaire retrouvant ses vieux partenaires pour sauver la fille d'un des leurs. Un long-métrage aux allures (et au budget) de blockbuster, puisqu'il aura fallu dépenser entre 110 et 140 millions d'euros pour le voir arriver sur les écrans. Un film d'action façon tapis rouge, où aux côtés de l'enfant chéri d'Hollywood s'affichent fièrement Sean Penn et Benicio del Toro. Une flopée de stars à retrouver le 24 septembre au cinéma.

«A Big Bold Beautiful Journey»

Après la vague rose «Barbie», la poule aux œufs d'or d'Hollywood, Margot Robbie, s'apprête à signer son retour sur grand écran, au côté de l'impressionnant Colin Farrell. Et si vous aviez la possibilité de revivre un moment décisif de votre passé, y céderiez-vous ? Pour les deux inconnus célibataires, la réponse est oui. S'en suit alors un voyage dans le temps où Sarah et David auront l'occasion de ranimer leurs plus beaux mais aussi douloureux souvenirs, où derrière chaque porte s'ouvre un univers mémoriel émouvant. Avec une alchimie palpable à l'écran, les deux acteurs s'apprêtent à vous embarquer à travers une épopée flirtant avec le conte de fées, dès le 1er octobre au cinéma.

«Marche ou crève»

Le réalisateur d'«Hunger Games» s'attaque au maître du suspens Stephen King en adaptant sur grand écran le polar «Marche ou crève», un titre qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Un cruel récit d'une marche où le dernier compétiteur en lice se verra exaucer tous ses désirs. Cent jeunes s'apprêtent à parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à l'épuisement, et chaque abandon se solde par une balle dans la tête. Un thriller dystopique où les rêves ont le goût du sang, non sans rappeler le scénario de la fructueuse série «Squid Game», à découvrir le 1er octobre.

«Chien 51»

Après «Bac Nord» et «Novembre», Cédric Jimenez enfile à nouveau le gilet pare-balles et passe à l'action avec son nouveau film, «Chien 51». Au casting, les visages d'Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche, chers au réalisateur, se joignent à ceux de Romain Duris et de Louis Garrel. Adaptation du roman éponyme de Laurent Gaudé, les personnages sont plongés dans un Paris divisé en trois zones représentatives des classes sociales, et surveillées par une intelligence artificielle prénommée Alma. Son fondateur assassiné, les policiers chargés de mener l'enquête, s'apprêtent à tirer le fil d'une pelote où la conspiration est reine. Un concentré de tension façon «présent augmenté», en salles le 15 octobre prochain.

«springsteen : Deliver me from nothing»

Une rentrée cinéma ne pouvait pas se faire sans la sortie d'un biopic, genre adoré d'Hollywood. Après Elvis Presley, Freddy Mercury et bientôt Michael Jackson, une autre vedette de la chanson rejoint le panthéon des stars portées à l'écran : Bruce Springsteen. Dans la peau du monument du rock, la révélation de «The Bear» Jeremy Allen White, qui délaisse ses sous-vêtements Calvin Klein dont il est l'égérie pour se glisser dans une veste en cuir. Un long-métrage avec pour fil rouge l'élaboration de l'album «Nebraska» en 1982, véritable tournant dans la carrière du fervent défenseur de la classe ouvrière. Un retour sur la vie du «Boss», ponctué par des tubes qui ont marqué à jamais l'industrie musicale, au cinéma le 22 octobre.

Le mois d'octobre signera également le retour du couronné Arthur sur ses terres bretonnes, sous la houlette du roi Alexandre Astier, pour le second volet de «Kaamelott». Si l'affiche a été dévoilée à la fin du mois de juillet, elle corrobore les propos du réalisateur, affirmant que son Arthur Pendragon, en proie à ses démons, passerait une bonne partie du long-métrage en grenouillère. Une quête du Graal à découvrir le 22 octobre prochain au cinéma.