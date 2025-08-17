«Elle mérite un traitement royal» : Aubrey Plaza partage son excitation à l'idée de rencontrer la proxénète Heidi Fleiss

Aubrey Plaza s’apprête à produire et à tenir le rôle principal d’un film centré sur Heidi Fleiss, une femme connue pour avoir été à la tête d’un vaste réseau de prostitution à Hollywood dans les années 1990. Et la comédienne espère pouvoir la rencontrer prochainement.

Un projet particulièrement excitant. Dans un entretien avec le site américain IndieWire, Aubrey Plaza a confié son impatience à l’idée de tourner dans le biopic «The Heidi Fleiss Story» dont elle est également la productrice. La comédienne de 41 ans a également évoqué son excitation à l’idée de rencontrer cette femme connue pour avoir dirigé un vaste réseau de prostitution à Hollywood dans les années 1990 qu’elle présente comme une «icône badass».

«Cela fait un moment que je travaille sur ce projet. Je me suis mis dans la tête que je voulais l’incarner à l’écran il y a deux ans de cela, parce que je n’ai jamais joué le rôle d’une personne ayant vraiment existé jusqu’alors. C’est une toute autre échelle, un tout autre défi qui m’enthousiasme énormément, et je pense que c’est une personne incroyable, un personnage fascinant», a-t-elle expliqué. «L’histoire est folle. Elle a fait quelque chose que personne n’aurait probablement pu faire, et elle est toujours là. Elle est l’icône badass par excellence et elle mérite un traitement royal», a-t-elle ajouté.

Si elle avoue ne pas encore avoir eu l’opportunité de la rencontrer Heidi Fleiss en personne, Aubrey Plaza veut croire qu’elle parviendra à lui rendre visite prochainement dans sa demeure située dans le désert du Nevada. «J’espère pouvoir me rendre chez elle dans le désert à un moment donné. Je suis connectée avec elle spirituellement. On m’a dit qu’elle était emballée par le projet. Nous en sommes qu’au début du développement», a-t-elle ajouté.

Arrêtée pour proxénétisme en 1993, Heidi Fleiss était connue comme étant la «Madame» d’Hollywood, fournissant des filles et de la drogue aux personnalités les plus influentes de l’industrie du divertissement à Los Angeles. Elle finira par être condamnée à sept ans de prison pour évasion fiscale en septembre 1996, mais n’effectuera que sept mois de sa peine avant d’être libérée. Elle aura toujours refusé de révéler les noms des célébrités et autres hommes politiques qui figuraient dans la liste de ses clients répertoriés dans son célèbre petit carnet Gucci.