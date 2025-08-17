Russie : quel est ce trou, le plus profond jamais creusé par l'homme ?

Le forage du puits superprofond SG-3 de Kola, en Russie, reste à ce jour le trou le plus profond du monde, avec 12.262 mètres atteints sous la surface terrestre. Définitivement scellé depuis 2005, il avait pour ambition de mieux comprendre la structure interne de la Terre.

Une «conquête souterraine» en pleine guerre froide. En marge de la course à l’espace pendant la guerre froide, l’URSS et les États-Unis se sont également lancés dans une exploration des profondeurs terrestres. À ce jeu, les Soviétiques ont battu les Américains en 1983 en établissant un record mondial.

Situé près de Zapolyarny, dans la péninsule de Kola (région de Mourmansk), à proximité de la Finlande et de la mer de Barents, le puits SG-3 a atteint une profondeur équivalente à 18 fois la hauteur du Burj Khalifa (la plus haute tour du monde à Dubaï) ou encore plus de 3.300 mètres de plus que l’Everest.

Des forages extrêmes dans l'Arctique russe

Le chantier a officiellement commencé le 24 mai 1970, quelques mois après le succès d’Apollo 11 et les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Si l’URSS avait perdu la course spatiale, elle entendait bien remporter celle du sous-sol. L’objectif initial était d'atteindre 15 km de profondeur avec un forage d’à peine 23 cm de diamètre.

Le 6 juin 1979, le puits SG-3 devient déjà le plus profond jamais creusé, détrônant le puits américain Bertha Rogers (Oklahoma, 9.583 m). Les travaux se poursuivent jusqu’à dépasser les 12.000 mètres en 1983. Après l’effondrement de l’URSS en 1991, le projet est abandonné. Le record final, établi à 12.262 mètres, n’a jamais été dépassé.

Découvertes scientifiques inédites

Comme l’explique Petr K. Skuf’in, du Geological Institute of the Kola Scientific Centre (Russian Academy of Sciences) dans son article, la chaleur extrême au fond du puits a freiné la progression : «Les conditions de forage les plus difficiles et les températures élevées, atteignant jusqu’à 220 °C à 12 km de profondeur, ont provoqué des accidents répétés, des ruptures et la perte d’équipements.»

Au total, 4.024 mètres linéaires de carottes ont été extraits et près de 400.000 km de mesures géophysiques effectués à l’aide de 25 méthodes différentes.

Ce forage a permis d’identifier de nouveaux gisements de cuivre-nickel. Les chercheurs y ont également découvert de l’eau piégée dans les roches, provenant non pas de nappes souterraines mais directement des minéraux, une première observation du genre selon Hank Green. Autre découverte marquante, des fossiles microscopiques de 24 espèces de planctons, retrouvés jusqu’à 6,7 km de profondeur.

Scellé en 2005, le puits SG-3 de Kola reste inscrit au Guinness World Records comme «la pénétration la plus profonde dans la croûte terrestre».