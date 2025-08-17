Terence Stamp, acteur de «Star Wars : La Menace Fantôme», est mort à l'âge de 87 ans

L'acteur britannique Terence Stamp est décédé à l'âge de 87 ans, a-t-on appris ce dimanche 17 août. Le comédien à la filmographie complète s'était notamment illustré dans l'épisode 1 de Star Wars : La Menace Fantôme ou encore dans le film Superman (1978).

Le cinéma britannique pleure un pionnier. L’acteur anglais nommé aux Oscars, Terence Stamp, est mort ce dimanche 17 août, comme l’a indiqué sa famille dans un communiqué. Il aura marqué à plus d’un titre l’histoire du 7e art britannique et international, notamment pour ses rôles dans Superman, Le Sicilien, Wall Street ou encore Star Wars.

«Il laisse derrière lui une œuvre extraordinaire, à la fois en tant qu’acteur et en tant qu’écrivain, qui continuera à toucher les gens pendant des années», indique le communiqué qu'a pu se procurer Reuters.

Né dans l'East End de Londres en 1938, il est le fils d'un chauffeur de remorqueur. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a survécu aux bombardements de la ville. Il a ensuite étudié dans une école d'art dramatique.

Célèbre pour son physique avantageux et son sens impeccable de la mode, Terence Stamp, l'une des icônes des «Swinging Sixties» a formé l'un des couples les plus glamour de Grande-Bretagne avec Julie Christie dans les années 1960. Il a notamment joué avec elle dans «Loin de la foule déchaînée» en 1967. Il fréquenta également le mannequin Jean Shrimpton et fut choisi comme muse par le photographe David Bailey.

Le jour où Il a failli devenir James Bond

En 1967, lorsque Sean Connery laisse vacant le rôle du célèbre James Bond, Terence Stamp se positionne pour reprendre le rôle. Mais son entretien avec Harry Saltzman n'est alors pas concluant, le producteur jugeant les idées de l'acteur pour le rôle comme trop radicales.

Après un retrait de la scène publique pendant plusieurs années, il a décroché un rôle capital dans Superman, celui du général Zod, le leader mégalomane des Kryptoniens, dans «Superman» en 1978 et sa suite en 1980. Un rôle qui l'a propulsé au premier plan.

Il a ensuite joué dans une série d'autres films, dont l'épisode 1 de Star Wars (1999) où il incarna le chancelier Valorum, «Valkyrie» avec Tom Cruise en 2008, «The Adjustment Bureau» avec Matt Damon en 2011 et des films réalisés par Tim Burton.