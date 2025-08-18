«C'est mon chef-d'oeuvre» : Quentin Tarantino révèle le film qu'il préfère dans sa filmographie

Quentin Tarantino, réalisateur américain, a confié avoir ses chouchous au sein de sa filmographie. L'un d'entre eux est son «chef-d'oeuvre».

Quentin Tarantino a également son Tarantino préféré. Parmi ses films, nombre d'entre eux sont devenus des classiques du cinéma. Lors d'une interview accordée au podcast «The Church of Tarantino», le lauréat de deux Oscars a révélé quel était son film préféré et celui qu'il considérait comme son meilleur.

«Je pense que 'Kill Bill' est le film ultime, comme personne d'autre n'aurait pu le faire. Chaque aspect de ce film est tellement ancré dans mon imagination, mon identité, mes amours, ma passion et mon obsession. Je pense donc que 'Kill Bill' est le film que j'étais destiné à réaliser, 'Inglourious Basterds' est mon chef-d'œuvre, mais 'Il était une fois à Hollywood' est mon préféré», a dévoilé Quentin Tarantino.

Parmi ses autres films, il en retient certains comme ayant le meilleur scénario : «Je pense que 'Inglourious Basterds' est mon meilleur scénario, suivi de près par 'Les Huit Salopards' et 'Il était une fois à Hollywood'», a-t-il expliqué. «Mais il y a quelque chose qui fait que les 'Huit Salopards' est selon moi probablement ma meilleure réalisation», a-t-il continué.

Un projet abandonné

Lors de cette interview, Quentin Tarantino a également évoqué son dixième et dernier film, «The Movie Critic», qui a finalement été abandonné. Selon lui, le projet n'a pas abouti car il était trop similaire à ses œuvres précédentes, notamment à son dernier long métrage «Il était une fois à Hollywood».

«Je n'étais pas vraiment enthousiaste. (...) Avec 'The Movie Critic', il n'y avait rien à découvrir. J'avais déjà transformé Los Angeles en ville du passé, ça ressemblait trop au film précédent», a-t-il conclu.

Pour rappel, une suite de «Il était une fois à Hollywood» est prévue, avec, au casting, Brad Pitt qui reprendra son rôle de Cliff Booth, et qui devrait sortir prochainement sur Netflix .