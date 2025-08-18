Toute l’actu en direct 24h/24
Game of Thrones : Sophie Turner et Kit Harington avouent avoir eu la nausée en s'embrassant dans le film «The Dreadful»

Le duo a décidé que le scénario était «tellement bien» qu'ils ne pouvaient pas laisser passer l'occasion de jouer dedans. [Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après avoir incarné pendant 8 saisons Sansa Stark et Jon Snow dans la série à succès «Game of Thrones», Sophie Turner et Kit Harington seront amants dans le prochain film d'horreur gothique, «The Dreadful». 

Un moment de gêne à l'extrême. Connus pour leurs rôles respectifs de Sansa Stark et Jon Snow dans la série «Game of Thrones», deux personnages issus de la même famille, Sophie Turner et Kit Harington vont se retrouver prochainement à l'affiche du film d'horreur «The Dreadful». Cette fois dans la peau d'amants. 

Ce qui n'a pas manqué de compliquer sérieusement leurs retrouvailles sur un plateau de tournage. L'actrice de 29 ans a ainsi révélé dans l'émission «Late Night with Seth Meyers», jeudi 14 août, qu'elle et Kit Harington avaient eu la nausée au moment de tourner leur première scène de baiser dans le film.

«Quand nous sommes arrivés sur le plateau pour la première scène de baiser, nous avons tous les deux eu des haut-le-cœur», a révélé Sophie Turner. «C'était horrible. Un très mauvais moment dans ma carrière», a-t-elle continué. 

«Ça va vraiment être bizarre, Soph»

Écrit et réalisé par Natasha Kermani, «The Dreadful» suit Sophie Turner et Kit Harington dans les rôles principaux. L'actrice, qui interprète le personnage d'Anne, et est également productrice du film, a expliqué avoir su tout de suite que Kit Harington était la personne idéale pour incarner l'amant d'Anne, Jago.

Cependant, elle n'avait pas vraiment pensé aux conséquences d'une romance entre leurs personnages. «Je venais de recevoir le scénario et je découvrais tous les personnages. Comme je suis productrice, le réalisateur m'a demandé : 'A qui pensez-vous pour Jago ?', et la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est Kit», a-t-elle indiqué. 

De son côté, Kit Harington, bien que flatté par la proposition, a immédiatement émis des réserves : «Il m'a envoyé un message en me disant : 'Oui, j'adorerais, mais ça va être vraiment bizarre, Soph'. Je me suis demandée de quoi il parlait, puis j'ai lu le script et j'ai vu : 'Baiser, baiser, sexe, baiser, sexe'. Et là, je me suis dit : 'Oh, mince, c'est mon frère !'», a-t-elle expliqué, en faisant référence à leur lien dans «Game of Thrones».

Au final, le duo a décidé que le scénario était «tellement bien» qu'ils ne pouvaient pas laisser passer l'occasion de jouer dedans, malgré la nature de la relation de leurs personnages.

