«Je pourrais faire Spider-Man» : Bella Ramsey annonce vouloir interpréter un super-héros au cinéma

Bella Ramsey, actrice phare de la série «The Last of Us», a évoqué ses futurs projets au cinéma. La jeune actrice de 21 ans se verrait bien en super-héros, et plus précisément dans le costume de Spider-man.

Bella Ramsey bientôt dans le costume de l'homme araignée ? La jeune actrice star, révélée dans la série à succès «The Last of Us», a récemment évoqué ses envies de grand écran.

Dans un bref entretien accordé à Variety dimanche 17 août, la jeune femme de 21 ans a révélé s'intéresser depuis peu aux films de super-héros. En effet, Pedro Pascal, son collègue dans «The Last of Us», est actuellement à l'affiche du dernier film Marvel, «Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas», dans le rôle de Reed Richards.

découverte récente des super-héros

«Je pourrais faire Spider-Man», a d'abord dit Bella Ramsey, «même si Tom Holland a fait un excellent travail. Peut-être qu'il faudrait créer un nouveau super-héros pour moi», a-t-elle continué.

La jeune actrice a par ailleurs confié n'avoir regardé qu'un seul film de super-héros, la version de «Spider-Man» avec Andrew Garfield. «C'était la première fois que je regardais un film Marvel, et c'était il y a deux ou trois mois», a-t-elle raconté. Qu'en a-t-elle pensé ? «Incroyable, j'ai adoré», a souligné Bella Ramsey.

Elle a profité de cet entretien pour partager son envie de retrouver Pedro Pascal sur grand écran. Quant au scénario, il est déjà tout trouvé : «Je pense peut-être à un film de braquage où nous cambriolerions une banque ensemble».