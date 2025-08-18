Jeff Bezos veut que son épouse Lauren Sanchez devienne la prochaine James Bond Girl

Après son mariage avec Lauren Sanchez fin juin, Jeff Bezos a déjà des projets pour son épouse. Il souhaiterait que cette dernière soit à l'affiche du prochain volet de l'agent 007 dans le rôle d'une James Bond girl.

De belles ambitions pour sa nouvelle épouse. Le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, marié à Lauren Sanchez depuis la fin du mois de juin, a révélé avoir un projet pour cette dernière : il souhaiterait faire d'elle une actrice de cinéma.

L'homme d'affaires de 61 ans pourrait même placer sa femme dans le prochain volet de la saga James Bond. Maintenant qu'Amazon est devenu propriétaire de MGM, la multinationale a le contrôle créatif sur certaines franchises, à l'instar de «Rocky» et «James Bond».

«Il est obsédé par cette idée»

Selon les informations d'OK Magazine, Jeff Bezos voudrait carrément offrir à son épouse le rôle d'une James Bond Girl dans le prochain film centré sur les aventures du célèbre agent 007, dont la réalisation a été confiée à Denis Villeneuve.

«Il est obsédé par cette idée», a confié une source hollywoodienne au magazine, qui assure qu'il ne s'agit pas d'une simple idée en l'air pour le milliardaire, mais bien d'un véritable projet.

«Ce n’est pas juste un casting rêvé, Jeff veut la voir à l’écran, point à la ligne», a continué la source. Aussi, Amazon souhaiterait que le film sorte en salles d'ici la fin de l'année 2027, ce qui laisse un peu de temps pour peaufiner le casting.