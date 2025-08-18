Toute l’actu en direct 24h/24
Mort de Matthew Perry : la femme qui a vendu la kétamine ayant tué la star va plaider coupable

D’après l’enquête, Matthew Perry serait retombé dans l’addiction à l’automne 2023. [REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo]
Par CNEWS
Publié le

Jasveen Sangha, la femme qui a vendu la kétamine ayant provoqué le décès de la star de la série «Friends», va plaider coupable, selon une annonce faite ce lundi par le ministère américain de la Justice.

Un nouveau rebondissement dans l’affaire Matthew Perry. Jasveen Sangha, la femme qui a vendu la kétamine ayant tué la star de la série «Friends», va prochainement plaider coupable, a annoncé lundi le ministère américain de la Justice.

Connue dans certains milieux hollywoodiens comme la «reine de la kétamine», l’accusée de 42 ans «devrait officiellement plaider coupable dans les semaines à venir», a fait savoir le parquet fédéral de Californie dans un communiqué.

Actuellement en détention provisoire, cette Américano-britannique risque jusqu'à 65 ans de prison dans le cadre de l'accord de plaider coupable, qui inclut plusieurs chefs d'accusation, dont celui de distribution de kétamine ayant entraîné la mort.

Retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, l’acteur âgé de 54 ans avait parlé publiquement de ses problèmes d'addiction. Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. 

D’après l’enquête, Matthew Perry serait retombé dans l’addiction à l’automne 2023 avant que cette substance ne lui coûte la vie quelques semaines plus tard.

