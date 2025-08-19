«Avengers : Doomsday» : Alan Cumming considère le tournage bien plus agréable que «X-Men 2»

Appelé à reprendre le rôle de Kurt Wagner, alias Diablo (Nightcrawler) dans le prochain Marvel «Avengers : Doomsday», Alan Cummings a trouvé le tournage bien plus supportable que celui de «X-Men 2» en 2002.

Le jour et la nuit. Dans un récent entretien accordé au site américain PEOPLE, Alan Cummings a révélé qu’il venait de terminer le tournage de ses scènes pour le prochain Marvel «Avengers : Doomsday» dans lequel il reprendra le rôle de Kurt Wagner, alias Diablo (Nightcrawler) à l’écran. Un moment incomparable avec sa «terrible expérience» vécue sur le plateau de «X-Men 2» en 2002.

«Je viens de terminer. C’était génial. Vraiment… de telle manière que cela m’a permis de guérir et de prendre du plaisir à reprendre un rôle qui était à la source d’une terrible expérience la première fois. Ça va être un excellent film. Je l’adore», a expliqué celui qui a notamment vu son temps de maquillage passer de 4h30 à seulement 90 minutes grâce aux nouvelles techniques mises en œuvre.

«Je suis surtout content parce que j’ai 60 ans. Et je ne pensais pas faire autant de cascades, et jouer un super-héros à cet âge-là. Donc c’était génial. Tout le monde était si gentil. Et tout s’est passé rapidement parce que, en raison du tournage de l’émission Les Traîtres, je n’aurais pas pu tourner mes scènes. Donc j’ai tout fait d’une traite, je me suis mis devant le fond vert parmi d’autres choses, avec des petites scènes par-ci par-là. Mais ça a été très rapide», a-t-il ajouté.

Attendu dans les salles françaises le 16 décembre 2026, «Avengers : Doomsday» verra les X-Men rejoindre les rangs des super-héros Marvel. Si le scénario est maintenu dans le plus grand des secrets, Alan Cummings avait laissé entendre par le passé que son personnage allait peut-être avoir une scène de combat avec Mister Fantastic, incarné par Pedro Pascal. Rien n’a toutefois été confirmé pour le moment.