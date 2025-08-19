Harry Potter : les premières images du tournage dévoilées (vidéo)

Le tournage de la série Harry Potter est actuellement en cours. Les premières images des acteurs en action ont été dévoilées.

C'est parti. C'est l'une des séries les plus attendues des prochaines années. La série autour du sorcier le plus célèbre au monde, Harry Potter, est actuellement en tournage.

Certaines images ont été dévoilées et font déjà le tour des réseaux sociaux. On peut y voir le personnage d'Harry, incarné par Dominic McLaughlin, 11 ans, accompagné du personnage d'Hagrid, joué par Nick Frost, dans les rues de Londres.

🇬🇧🪄🧙 EN IMAGES | Le tournage de la nouvelle série "HARRY POTTER" d’HBO, en plein coeur de Londres, avec Harry Potter et Hagrid. pic.twitter.com/sNZ0wVKzDv — Cerfia (@CerfiaFR) August 19, 2025

Dominic McLaughlin (Harry) with Nick Frost's body double (Hagrid) filming the HARRY POTTER TV series pic.twitter.com/QKYJ6kypst — Wizarding World Direct (@WW_Direct) August 18, 2025

La première saison de la série, qui devrait s'étaler sur dix années, sera diffusée courant 2027 sur les plates-formes HBO et HBO Max.

La réalisation de la série a été confiée au Britannique Mark Mylod, derrière la caméra de «Sex List» (2011), et plus récemment du «Menu» (2022), film noir sur l'industrie de la haute cuisine. Entre les deux, il a réalisé des épisodes de «Game of Thrones».

La scénarisation, quant à elle, ne sera pas l'œuvre de J.K. Rowling, mais de Francesca Gardiner, fille du célèbre chef d'orchestre britannique John Eliot Gardiner, qui avait écrit l'adaptation de «A la croisée des mondes» (His Dark materials), récit allégorique du passage d'adolescents à l'âge adulte de Philip Pullman.