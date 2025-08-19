Horizon 2 : Kevin Costner affirme que les accusations de viol sur la tournage sont «absolument fausses»

En juin, on apprenait que la comédienne Devyb LaBella accusait la production du film «Horizon 2» de l'avoir contraint à tourner une scène de viol non-prévue par le scénario. De son côté, Kevin Costner réfute cette version des faits et assure que les accusations sont «absolument fausses».

Parole contre parole. Le tournage du film «Horizon 2» a laissé place à une affaire judiciaire qui fait scandale aux Etats-Unis. La comédienne Devyb LaBella a accusé la production du film de l'avoir contraint à tourner une scène de viol non-prévue dans le scénario. Une situation qui a poussé la jeune femme de 34 ans à déposer une plainte pour discrimination sexuelle, harcèlement et création d'un environnement de travail toxique en juin dernier.

Elle accuse notamment Kevin Costner qui était «directement impliqué et totalement conscient de tout ce que se passait» pendant le tournage. Deux mois après ce dépôt de plainte, l'acteur américain contre-attaque et a demandé à un juge d'abandonner les poursuites contre sa personne et la production du western américain, rapporte TMZ. Kevin Costner affirme qu'il n'y a aucune scène de viol violent sur son plateau.

«Mme LaBella accuse régulièrement des acteurs du monde du divertissement»

Le jour en question, Devyn LaBella, doublure cascade de l'actrice Ella Hunt, tournait une scène avec l'acteur Roger Ivens dans un chariot bâché. Allongée à côté de lui, la comédienne portait une robe longue jusqu'aux chevilles, un short cycliste en dessous. Roger Ivens a relevé le bas de sa robe et a passé sa jambe sur son corps, se retrouvant à quatre pattes au-dessus d'elle. Mais c'est tout. Il n'y a eu aucune nudité, viol, simulation de rapport sexuel ou contact physique entre LaBella et Ivens, selon Costner.

D'après lui, les accusations de Devyn LaBella sont «absolument fausses» et il trouve «profondément décevant» que quelqu'un qui a travaillé sur la production essaie de l'embarrasser et de nuire à sa réputation.

Par l'intermédiaire de son avocat Marty Singer, Kevin Costner avait accusé la comédienne d'être coutumière du fait : «Mme LaBella accuse régulièrement des acteurs du monde du divertissement et a déjà collaboré avec le même avocat sur des dossiers antérieurs. Mais ces manœuvres d'extorsion ne fonctionneront pas dans cette affaire.»