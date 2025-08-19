Jean Imbert accusé de violences : Alexandra Rosenfeld témoigne contre son ex-compagnon

En avril dernier, le magazine ELLE révélait que quatre ex-compagnes du célèbre chef français Jean Imbert avaient témoigné de violences conjugales au cours de leur relation. Ce mardi, Alexandra Rosenfeld a révélé être l'une d'entre elles en publiant un témoignage sur son compte Instagram.

Un témoignage à visage découvert. En avril dernier, le chef étoilé Jean Imbert était pris dans un tourbillon médiatique après l'article du magazine ELLE, qui avait révélé que quatre de ses ex-compagnes avaient témoigné contre lui concernant des violences conjugales au cours de leur relation. Ce mardi, dans un post Instagram, l'ex Miss France Alexandra Rosenfeld a révélé faire partie du quatuor et a livré son témoignage.

«Il m’a mis un coup de tête, une fois»

«Il y a plus de dix ans, j’étais avec quelqu’un. Il m’a mis un coup de tête, une fois. Mais bizarrement ce n’est pas ça qui m’a marquée. Ce qui m’a abîmée, c’était tout ce qu’il y avait autour. Le mépris, les rabaissements, les silences, les mots parfaitement placés pour me faire douter de moi, de ma valeur. (…) Ce que j’ai vécu c’était de la violence», a-t-elle écrit.

«C’était lent, insidieux… l’emprise. Je ne savais même pas que ça s’appelait comme ça. Je croyais que le problème c’était moi. Je suis restée parce que je l’aimais. J’ai réussi à partir quand il s’est tourné vers une autre. Je ne servais plus à rien, il m’a enfin laissée partir. Quand j’ai essayé d’alerter, de parler, j’ai vu les regards se fermer je suis devenue l’ex jalouse. J’ai d’abord refusé de parler parce que j’avais dépassé tout ça. Mais je savais qu’elles risquaient de ne pas être crues. Après une grande réflexion j’ai dit oui, pas contre lui, pas par vengeance, mais pour elles. Pour nous.», poursuit-elle.

La première photographie de son post Instagram est un cliché d'une radio passée après avoir eu le nez cassé lors de sa relation avec le chef : «Il n’y a pas de plainte, pas de procès, c’était il y a plus de dix ans et même si j’ai toujours cette radio, ce qui nous a abîmées ne se voit pas, alors comment le juger… ».

L'ex Miss conclut son message en faisant référence à l'article d'ELLE dans lequel elle témoignait sous le pseudonyme d'Éléonore : «Je ne suis pas Éléonore, je suis Alexandra. Et maintenant, je parle.»