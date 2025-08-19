«Le Meilleur Pâtissier» : Mercotte annonce son départ de l'émission après 14 saisons

Âgée de 82 ans, Mercotte, l'emblématique jurée de l'émission «Le Meilleur pâtissier», a annoncé son départ du programme après 14 saisons de bons et loyaux services.

Un sacré changement. Pour tous les inconditionnels de l'émission «Le Meilleur pâtissier» sur M6, le légendaire duo de jurés composé de Cyril Lignac et de Mercotte vivra ses dernières heures d'antenne lors de la quatorzième saison du programme. En effet, Jacqueline Mercorelli, plus connue sous le nom de Mercotte, a annoncé son départ de l'émission après 14 saisons passées au côté de son compère cuisinier. Elle a annoncé que la prochaine saison, tournée en juin et diffusée prochainement, serait sa dernière.

Elle s'est confiée à TV Mag sur sa décision : «Je pense qu’il faut savoir s’arrêter à temps. Je m’amuse beaucoup durant le tournage, je suis vraiment ravie et heureuse mais, vu mon âge avancé, je pense que c’est une question d’éthique. J’ai décidé d’arrêter par décence, on va dire», a-t-elle expliqué.

Cyril lignac surpris

Avant de l'annoncer dans les médias, l'animatrice en avait parlé à son acolyte Cyril Lignac et à l'équipe de tournage au mois de décembre. Évidemment, le cuisinier star était choqué au moment de l'annonce : «Je ne m’y attendais pas. Parfois Mercotte parlait d’arrêter mais, là, j’ai senti dans sa voix que sa décision était prise. Je respecte son choix. On se connaît depuis 20 ans et je comprends aisément qu’à un moment donné, elle ait envie d’arrêter et de faire autre chose. D’autant que le tournage de l’émission nécessite deux mois pleins et que Mercotte a plein de passions à côté», a-t-il déclaré.

À 82 ans, Mercotte ne compte pas pour autant partir à la retraite et va continuer à voyager pour participer à des salons : «La retraite est un mot que je ne connais pas !», a-t-elle conclu.