Rock en Seine : la rappeuse Doechii annule sa venue à quelques heures de l'ouverture du festival

Alors qu'elle devait se produire ce jeudi soir à Rock en Seine, la rappeuse américaine Doechii a annulé sa venue à la dernière minute. Une mauvaise nouvelle pour les organisateurs et les fans.

Un nouveau coup dur. La nouvelle figure de proue féminine du rap américain Doechii a annulé sa venue à Rock en Seine, ont annoncé mardi les organisateurs du festival, à deux jours d'un concert très attendu, rapporte l'AFP. Une nouvelle annulation quelques semaines après celle du rappeur A$AP Rocky qui a pu être remplacé par Kid Cudi.

DoechiI, artiste de 27 ans, qui cartonne avec «Anxiety» et a reçu le Grammy du meilleur album rap de l'année pour sa troisième mixtape, «Alligator Bites Never Heal», était pressentie comme l'une des sensations du festival, qui s'ouvre mercredi soir dans le domaine national de Saint-Cloud, près de Paris.

La raison pas précisée

«Nous sommes au regret de vous annoncer que Doechii ne pourra pas se produire à Rock en Seine ce jeudi», a indiqué le festival sur ses réseaux sociaux.

Cette annulation de dernière minute est un nouveau coup dur pour Rock en Seine, qui attire quelque 40.000 spectateurs par jour. La raison n'a pas été précisée.

Les organisateurs ont précisé que «suite aux changements de programmation du jeudi 21 août, les personnes ayant acheté des billets pour cette date seront contactées par e-mail dans les plus brefs délais».

Après une ouverture par la popstar Chappell Roan, le festival doit accueillir de nombreux artistes jusqu'à dimanche, dont Queens of the Stone Age, Justice et Kneecap.