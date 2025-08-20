Eurovision : la ville de Vienne choisie pour accueillir l'édition 2026

La ville de Vienne, en Autriche, a été sélectionnée pour accueillir la 70e édition du concours Eurovision de la chanson en 2026.

C’est désormais officiel : la ville de Vienne va accueillir l'édition 2026 de l'Eurovision, le plus grand concours musical au monde, après la victoire de l'artiste austro-philippin JJ. De son vrai nom Johannes Pietsch, le contre-ténor avait séduit le public et les jurés avec le titre «Wasted love», qui mêle classique et sonorités pop, que l’on appelle «pop opératique».

La capitale autrichienne de plus de deux millions d'habitants a été préférée à Innsbruck, dans le Tyrol, seule autre ville en lice, a confirmé ce mercredi la radio-télévision publique ORF, organisatrice de l'événement planétaire, précisant que la finale est prévue le 16 mai.

«La réputation de Vienne, considérée comme l'une des villes les plus importantes au monde sur le plan de la musique, et sa situation au cœur de l'Europe en font la ville hôte idéale» pour ce 70e concours, a souligné dans un communiqué Martin Green, le directeur de l'Eurovision.

Pour mémoire, la ville de Vienne a déjà hébergé le célèbre télé-crochet à deux reprises : en 1967 puis en 2015, à la suite du triomphe de la drag-queen Conchita Wurst. Comme il y a onze ans, l’événement se tiendra dans la Wiener Stadthalle, salle de concerts pouvant accueillir jusqu'à 16.000 personnes.