Joe Caroff, le graphiste du logo de James Bond 007, est décédé à l’âge de 103 ans

Le graphiste américain Joe Caroff, à qui l’on doit de nombreuses affiches de films, notamment celle de «West Side Story» est décédé lundi 17 août. Il laisse derrière lui une œuvre d’une grande ampleur qui a connu son apogée avec la conception du logo de «007».

Il s’est éteint à l’âge de 103 ans. Lundi 17 août 2025, l’artiste Robert Joseph, dit Joe Caroff, est décédé à New York. Graphiste de l’ombre et figure méconnue du grand public, le graphiste américain a pourtant laissé son empreinte sur plus de 300 campagnes visuelles pour le cinéma. Parmi ses réalisations les plus célèbres, les affiches de West Side Story (1961), Manhattan (1979), Cabaret (1972), Last Tango in Paris (1972) ou encore Gandhi(1982).

En 1962, Caroff eut un flash créatif, en travaillant pour le premier long-métrage de la saga de James Bond, Dr. No. En esquissant «007», il aperçu aussitôt le manche du chiffre 7 comme la poignée d’un pistolet. Il ajouta spontanément le canon et la détente, réalisant désormais le logo indissociable de James Bond. À l’époque, pour ce travail pourtant iconique, il ne reçut que 300 dollars, somme correspondant alors au tarif habituel pour un logo d’en-tête, sans aucun droits d’auteur.

We are very sad to hear of the passing of Joseph Caroff, the designer of the original 007 logo.



When asked how he came up with the now iconic design he said, “When I researched the Walther PPK at the New York Public Library, I recognised that it did not have enough silhouette… pic.twitter.com/of34A8DM0e — James Bond (@007) August 19, 2025

Des hommages tardifs

Artiste discret, il a conçu pourtant des génériques de films mémorables, comme A Bridge Too Far (1977), Death of a Salesman (1985), Brighton Beach Memoirs (1986) et The Last Temptation of Christ (1988).

Ce n’est que tardivement que les hommages arrivent jusqu’à lui. A l’âge de 100 ans, les producteurs de la saga James Bond lui offrirent une montre Omega gravée du logo 007, geste tardif mais symbolique. En 2022, le documentaire By Design : The Joe Caroff Story lui rend également hommage.

Né en 1921 à Linden (New Jersey) de parents juifs immigrants, Caroff étudia à l’institut Pratt et travailla dans l’atelier du designer français Jean Carlu avant d’être mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Après cette parenthèse, il se lança dans une carrière dédiée au graphisme, à Manhattan et fonda son propre studio, J Caroff Associates, dans les années 1960. Il avait d'ailleurs l’habitude de comme un «fournisseur de services», plutôt que comme un artiste.