The Last of Us : Craig Mazin confirme être en pleine rédaction de la saison 3

Le showrunner de «The Last of Us», Craig Mazin, a confirmé être en pleine rédaction de la saison 3 de la série à succès produite par HBO.

La rédaction est en cours. Désormais seul scénariste pour la saison 3 de The Last of Us, Craig Mazin est revenu auprès de The Hollywood Reporter sur l'écriture de volet.

Neil Druckmann, co-créateur, et Halley Gross, co-scénariste de la série, ont décidé de revenir dans le studio Naughty Dog pour s'y consacrer à la conception d'un nouveau jeu vidéo.

Craig Mazin est donc seul aux manettes pour la saison 3. Casey Bloys, directeur de HBO Max, révélait en juillet dernier à Variety que le retour de la série est bien prévu «pour 2027». Craig Mazin réfléchit encore à voir s'il y aura deux saisons en plus ou plutôt une seule longue saison supplémentaire. «La décision n'a pas encore été prise, mais je fais confiance à Craig sur ce point», avait ajouté Casey Bloys.

«La saison trois sera plus longue que la saison deux»

Craig Mazin s'est également livré sur le nombre d'épisodes à venir dans la saison 3, affirmant que celle-ci serait «plus longue que la saison 2», qui en comptait sept. «Elle sera comparable à la première saison. Elle offrira un meilleur rapport qualité-prix», a-t-il promis.

Le scénariste s'est confié sur l'écriture de la saison 3. «Je suis assis ici, avec mon merveilleux clavier ergonomique, à taper du pied. Les pages s'écrivent, et je peux être moine pendant un moment, ce que j'adore, et j'écris, tout simplement. C'est la forme la plus pure de mon art», a soulevé Craig Mazin.

Le départ de Neil Druckmann ne devrait pas perturber la trame, selon le scénariste de 54 ans : «Quand on a fait la saison 2, on réfléchissait vraiment à la suite, car on ne peut pas raconter la moitié de l'histoire sans réfléchir à ce que devrait être l'histoire entière. On a donc vraiment travaillé là-dessus».

Il a également confié son souhait d'être à la réalisation du premier épisode de la saison 3. «J'aime réaliser le premier épisode, car ça permet de préparer toute la saison. Il y a beaucoup de personnages à caster et beaucoup de décisions à prendre concernant les environnements, donc on peut préparer une grande partie de la saison en préparant et en réalisant le premier épisode», selon lui.