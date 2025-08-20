L’émission «Au micro» revient pour une deuxième saison sur Canal +

Dès la rentrée, quatorze nouveaux candidats s’affronteront dans la saison 2 de «Au Micro». Le gagnant intégrera la rédaction des sports de CANAL+.

Une compétition haletante. Après avoir reçu des milliers de candidatures dans un processus national ouvert à toutes et à tous, quatorze concurrents de tous horizons, âgés de 19 à 39 ans, ont été sélectionnés par la rédaction des sports de CANAL+ pour participer à la saison 2 de l'émission «Au Micro».

L'heureux gagnant intégrera les rangs de la chaîne cryptée et se retrouvera à commenter les prestigieuses compétitions de l'UEFA que sont la Ligue des Champions et l’Europa League dès leur reprise mi-septembre.

Parmi les membres du jury, Hervé Mathoux, Laure Boulleau, David Ginola, ou encore Redouane Bougheraba accompagneront les apprentis commentateurs tout au long des épreuves à découvrir au cours de trois émissions diffusées le 27 août, le 3 et le 10 septembre en prime time.

Une «immersion totale»

En plus d’accompagner les talents de demain, cette saison 2 promet aux différents candidats une «immersion totale» dans les coulisses de la rédaction des Sports de CANAL+. Nouveauté de cette année, les candidats seront également évalués sur des images de Premier League, le championnat d'Angleterre.

L'émission «Au Micro» saison 2 est aussi l’occasion de découvrir le métier exigeant de commentateur. Le jury sera particulièrement exigeant sur la culture foot, la fluidité du langage, mais également la personnalité des candidats. Tous feront leurs premiers pas dans la compétition dans le stade de Tottenham, au cœur de la capitale anglaise. À l’issue de cette première épreuve, les huit candidats sélectionnés s’affronteront lors du mythique multiplex.