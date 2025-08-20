«Non au prêt de la tapisserie de Bayeux» : une pétition rassemble plus de 40.000 signataires

À l’initiative de Didier Rykner, fondateur de La Tribune de l’art, une pétition dénonce l’échange de la tapisserie de Bayeux au British Museum de Londres. Les opposants craignent que le joyau médiéval ne s’abîme durant son voyage.

Le prêt de la tapisserie de Bayeux au British Museum de Londres ne plaît pas à tous. Alors que dans le cadre du 37e sommet franco-britannique, le président Emmanuel Macron avait officialisé cet accord inédit, une vive contestation est montée pour dénoncer ce prêt.

Plus de 40.000 internautes ont signé une pétition initiée par Didier Rykner, historien de l’art et animateur du site La Tribune de l’Art. Ils estiment que l’œuvre, extrêmement fragile, courrait un risque réel de détérioration en cas de transport. «Contre l’avis des spécialistes, Emmanuel Macron a choisi d’envoyer la tapisserie en Angleterre, de septembre 2026 à juillet 2027», dénoncent les opposants.

«Déchirures, extension des accrocs existants, chutes de matière»

Ils craignent que les altérations du joyau ne s’aggravent, ou bien que surviennent de «nouveaux dommages» : «déchirures, extension des accrocs existants, chutes de matière, rupture des fils de tissage…» Plusieurs experts rappellent également que la Tapisserie présente déjà des milliers de taches ainsi que de nombreuses déchirures non stabilisées ; l’opération pourrait être irréversible.

Mais il semblerait que ces réticences ne suffiront pas à annuler l'échange. Après des études approfondies, des mesures de conservation ont été mises en place pour garantir la sécurité de la broderie lors de son déplacement via le tunnel sous la Manche. Le déménagement, minutieusement préparé, se fera sous conditions strictes pour minimiser les risques. À Londres, la Tapisserie sera exposée dans la Sainsbury Exhibition Gallery et bénéficiera de l’expertise des conservateurs du British Museum tout au long de l’exposition.

Cette présentation exceptionnelle se déroulera d’automne 2026 à l’été 2027, et marquera le premier retour de l’œuvre en Grande-Bretagne depuis sa création, il y a près de 1.000 ans. Longue de 70 mètres, brodée sur toile de lin de fines laines de dix couleurs, la Tapisserie de Bayeux retrace en 58 scènes la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. En contrepartie, le Royaume-Uni prêtera à la France des trésors médiévaux précieux, notamment des pièces du trésor de Sutton Hoo et les célèbres Lewis Chessmen, qui seront visibles dans les musées de Caen et de Rouen.