Star Wars : la femme de Mark Hamill l'a convaincu de ne pas quitter les États-Unis après la réélection de Donald Trump

Mark Hamill, célèbre interprète de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, a confié que sa femme l'a convaincu de ne pas quitter les États-Unis après la réélection de Donald Trump.

Dans une interview pour The Times, Mark Hamill est revenu sur l'élection présidentielle américaine de 2024. Fervent soutien du camp démocrate, l'acteur a hésité à quitter les États-Unis suite à la victoire de Donald Trump.

L'interprète de Luke Skywalker a ainsi raconté avoir émis l'hypothèse à sa femme Marilou de partir à Londres ou en Irlande. «Elle est très intelligente. Elle n'a pas réagi tout de suite, mais une semaine plus tard, elle m'a dit : 'Je suis surpris que tu le laisses te forcer à quitter ton pays'. Quel fils de p***, pensai-je. Je ne partirai pas", a-t-il assuré.

critique envers Donald Trump

Mark Hamill a soutenu à plusieurs reprises des candidatures démocrates. Lors de la campagne présidentielle en 2020, Joe Biden avait partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle l'acteur réagissait durant trois minutes à des extraits d'interviews et de conférences de presse de Donald Trump.

Thank you for your support, @HamillHimself. May the force be with us this election season. pic.twitter.com/GlgnKz8q96 — Joe Biden (@JoeBiden) October 28, 2020

«Le harcèlement, l'incompétence, les gens en place… La seule façon de gérer cela sans devenir fou et avoir envie de m'ouvrir les veines dans un bain chaud, c'est de le considérer comme un roman politique épais et tentaculaire», a ajouté Mark Hamill.

«C'est (la présidence de Donald Trump) divertissant d'une certaine manière, car cela pourrait bien être la fin. Notre statut dans le monde est affaibli et cela se répercutera pendant des décennies. Faire du Canada un 51e État ? Vous savez à quel point c'est offensant ? Et puis s'emparer du Groenland et rebaptiser le golfe du Mexique. Les distractions sont hilarantes», a développé l'acteur.

En 2024, il assurait que Joe Biden avait été le président «le plus performant de toute (sa) vie sur le plan législatif». Après le retrait du président sortant, il avait participé à la campagne de Kamala Harris, intervenant dans des meetings sur Zoom afin de recueillir des dons au profit de la candidate démocrate.