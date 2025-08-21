Haute-Vienne : le château de la Cosse, classé aux monuments historiques, ravagé par un incendie

Classé monument historique, le château de la Cosse, situé près de Limoges, a été touché par un incendie mercredi soir. Ce dernier était toujours en cours ce jeudi matin. Aucune victime n'est à déplorer.

La foudre comme responsable ? La toiture d'un château limousin du XVIIIe siècle, classé monument historique, s'est embrasée mercredi soir sans faire de victimes, un incendie toujours en cours jeudi matin, a-t-on appris auprès des pompiers, qui suspectent un impact de foudre.

Alors que le département de la Haute-Vienne était classé mercredi en vigilance jaune aux orages par Météo-France, le feu s'est déclaré un peu avant 19h au château de la Cosse, à Veyrac, situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Limoges.

Aucune victime à déplorer

«On pense que c'est un impact de foudre, mais on n'est pas sûr», a déclaré un officier du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne (Sdis 87), confirmant qu'il n'y avait «pas de victimes».

«La toiture s'est effondrée sur le plancher du premier étage», a-t-il ajouté. «On est toujours dans une phase d'extinction, de gravats, et donc c'est très difficile, ça va être très long à éteindre».

Une cinquantaine de sapeurs-pompiers et 18 engins ont été mobilisés au plus fort de l'incendie. Ils ont mis en sécurité le mobilier du rez-de-chaussée pour le préserver en cas d'effondrement du premier étage.

Classé monument historique en 1977

Le château de la Cosse, construit en 1763 par l'architecte limousin Joseph Brousseau, a été classé monument historique en 1977. Domaine privé où sont organisés mariages et réceptions, il appartient à la même famille depuis presque trois siècles.

«Nos pensées accompagnent la famille durement éprouvée», a écrit la mairie de Veyrac mercredi soir sur son compte Facebook. «Le maire est sur place, à ses côtés, avec les services de secours».